Хэллоуинская бойня. Косатки час атаковали лодку и потопили ее: ученые все еще не знают почему

Последние два года ученые то и дело фиксируют случаи нападения китов на лодки, однако до сих пор никто не может назвать точную причину такого поведения.

В четвертый раз за два года группа надоедливых косаток в Гибралтарском проливе беспощадно бомбардирует суда и их команды. Последний подобный случай произошел как раз на Хэллоуин, 31 октября. Известно, что стая косаток около часа атаковала лодку пока в конце концов не затопила ее, пишет Live Science.

Известно, что парусная яхта под названием Grazie Mamma принадлежала польской круизной компании Morskie Mile и подверглась нападению китов в Гибралтарском проливе недалеко от Марокко. В общей сложности косатки атаковали лодку около 45 минут: все это время они ударялись о руль, вызывая серьезные повреждения и пропуская воду в корпус судна.

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К счастью, лодка и ее экипаж получили помощь от ВМС Марокко. В результате яхту отбуксировали в безопасное место, однако она все равно затонула при входе в порт. Все пассажиры лодки к тому моменту были эвакуированы на спасательные шлюпки.

Отметим, что данное нападение является последним примером одного из многих тревожных поведений косаток в этом региона. Ученые отмечают, что такая слаженная работа косаток в очередной раз подчеркивает их смертоносный интеллект.

Первые нападения косаток в Гибралтарском проливе начались в 2020 году, однако ученые до сих пор не могут с уверенностью сказать, чем именно вызвано столь агрессивное поведение китов. Предполагается, что первые атаки китов были совершены стаей, в которую входила Белая Глэдис — косатка, вероятно, травмированная в результате столкновения с лодкой. В результате ученые предположили, что таким образом косатка хотела отомстить лодкам и научила подобному поведению своих сородичей.

Со временем это агрессивное поведение распространилось на другие группы косаток, которые, похоже, усовершенствовали его и стали еще более эффективны в нападении. На данный момент в этом районе затонуло как минимум четыре лодки: последний инцидент произошел 31 октября, предыдущий — в мае 2023 года, а еще два — в прошлом 2022 году.

Несмотря на то, что ученые до конца не могут объяснить поведение косаток, они предполагают, что киты обучают друг друга этой тактике. К слову, свидетели, которые едва не стали жертвами косаток, также сообщают, что видели, как одни киты "учили" других, как максимизировать наносимый урон.

К слову, нападение косаток на лодки не единственное агрессивное поведение китов, на которое учены обратили внимание в последнее время. Ранее они также заметили, что пара косаток Порт и Правый борт с 2017 года убили десятки больших белых акул в Южной Африке, охотясь за их печенью.

Ранее Фокус писал о том, что косатки изгнали больших белых акул в Южной Африке.