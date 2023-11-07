В Збараже нашли тюркский артефакт: ему около 400 лет (фото)

Археологи нашли интересный артефакт, относящийся ко второй части XVII века. Это костяная пластина с портретом, который напоминает изображение паши Ибрагима Шишмана, который захватил и сжег Збараж в 1675 году.

На рыночной площади Збаража, в Тернопольской области, найден необычный артефакт XVII века. Ученые определили, что найденная костяная пластина с портретом имеет тюркское происхождение. Детали сообщает ternopoliany.te.ua.

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Как отметил исследователь Руслан Подставка, в Збараже не так много находок, которые датируются второй половиной XVII века. "Я, конечно, не считаю, так называемых, "боратинок" (медных монет — солидов 1659 — 1668 pp.), которых (вместе с фальшивыми) было отчеканено около 1 млрд штук. А здесь, почти, произведение искусства", — рассказал Подставка.

В одном из домов на южной стороне рыночной площади Збаража, построенном примерно в конце XVI века, нашли круглую костяную дощечку с профильным портретом мужчины в головном уборе, похожем на тюрбан, что четко указывает на ее тюркское происхождение. Это изображение напоминает иллюстрации паши Ибрагима Шишмана, который захватил и сжег Збараж в 1675 году.

Искусствоведы считают, что эта пластинка могла иметь металлическую оправу, а создатель украшения, несомненно, был искусным и талантливым гравером.

В 1649 году в этих краях были только татары под предводительством Иклам-Герая ІІІ, которые в город так и не вошли. С другой стороны, в рядах османской армии было 60 000 турецких воинов Мехмеда IV "Охотника", включая янычар, 100 000 татар под предводительством Селима І Герая и 20 000 казаков во главе с П. Дорошенко.

Именно поэтому считается, что находка датируется периодом Шишмана. Однако, как отметил исследователь: "Все это предлагается только как рабочая гипотеза, поэтому конструктивные замечания археологов или искусствоведов будут только приветствоваться".

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