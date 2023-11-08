Момент упущен. Земля была гораздо заметнее для инопланетян в Юрский период

Исследователи говорят, что именно тогда признаки жизни на планете были самыми заметными.

В новом исследовании ученые предположили, что в истории Земли было время, когда инопланетяне могли бы обнаружить жизнь на нашей планете быстрее чем сейчас. Проблема заключается в том, что в те времена на планете жили не люди, а динозавры, пишет IFLScience.

Механизм, который задействован в наших поисках инопланетной жизни, довольно прост. Помимо потенциальных сигналов от инопланетян, мы сканируем далекие звезды на предмет крошечных затмений. Они свидетельствуют о том, что вокруг той или иной звезды вращается экзопланета. Далее берутся во внимание такие факторы, как расположения планеты относительно звезды, таким образом ученые определяют, находится ли она в обитаемой зоне.

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В атмосферах экзопланет газы блокируют определенные длины волн света, а это позволяет ученым измерить спектры и сказать, какой химический состав у планеты. Так как мы еще ни разу не находили обитаемые планеты, поэтому имеет смысл искать планеты с химическим составом, который поход на земной. Но работа ученых из Корнелльского университета предполагает, что на данный момент Земля находится не в лучшем состоянии для ее обнаружения.

"Световой отпечаток современной Земли был нашим шаблоном для поиска потенциально обитаемых планет. Но было время в истории нашей планеты, когда этот отпечаток был еще более заметным – ярче проявлял признаки жизни", — заявил директор Института Карла Сагана Лиза Калтенеггер.

Команда исследователе изучила последние 540 млн лет эволюции Земли и ее химический отпечаток, который планета оставляла с интервалом в 100 млн лет. Какой бы стабильной не казалась атмосфера планеты, в прошлом она менялась достаточно сильно.

Например, миллиарды лет на Земле не существовало огня, прежде чем цианобактерии начали производить энергию из солнечного света, тогда в атмосфере появился кислород. До этого времени на планете было много метана, который производили бактерии.

Ученые решили сосредоточиться на последних 540 млн лет, так как тогда возникла самая интересная жизни на Земле.

"Фанерозой – это всего лишь последние 12% истории Земли, но он охватывает почти все время, когда на планете появилась более сложная жизнь, чем микробы и губки. Такие отпечатки вы бы искали на других планетах, чтобы отыскать нечто большее чем одноклеточные организмы", — говорит первый автор, астробиолог и геолог Ребекка Пейн.

В этот период времени на Земле уровень кислорода колебался от 15 до 30%. Исследователи отмечают, что при уровне кислорода менее 13% ничего не загорается, а при более чем 35% все горит настолько быстро, что леса не смогли бы расти и поддерживать себя.

Нам известно, что динозавры начали процветать, когда содержание кислорода достигло своего пика в 30%. Поэтому если нам удастся обнаружить такой высокий уровень кислорода на другой планете, это укажет на то, что там могут обитать крупные существа, подобные динозаврам на Земле.

Проанализировав последние 540 млн лет команда обнаружила, что две пары химических сигнатур – кислород и метан, а также озон и метан – были гораздо заметнее для любого, кто смотрел на Землю примерно 100-300 млн лет назад.

Такая работа показывает нам не только, как наша планета выглядела со стороны, но и помогает в наших собственным поисках внеземной жизни.

Напомним, ученые считают, что внеземная жизнь будет обнаружена уже через 20 лет. Один из самых известных британских астрофизиков Саша Хинкли считает, что человечество находится на пути величайшего открытия.