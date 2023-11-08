Древнеегипетская аномалия: ученые обнаружили опухоль с зубами среди останков древней женщины

Женщину, которой на момент смерти было от 18 до 21 года, нашли на кладбище в Амарне. Ее захоронение отличалось, поскольку останки завернули в коврик из растительных волокон и украсили золотыми бусинами и ювелирными изделиями, что показывало ее высокий статус в обществе.

Во время археологических раскопок ученые обнаружили в Египте уникальную опухоль. Эту древнюю опухоль яичников, диаметром примерно 2 см, нашли среди останков женщины, которая жила более 3 000 лет назад. Это революционное открытие проливает свет на редкое заболевание и дает представление о жизни людей в Древнем Египте, пишет Daily Mail.

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Женщину, которой на момент смерти было от 18 до 21 года, нашли на кладбище в Амарне. Ее захоронение отличалось, поскольку останки завернули в коврик из растительных волокон и украсили золотыми бусинами и ювелирными изделиями, что показывало ее высокий статус в обществе.

Особенностью останков этой древней женщины был нарост размером три на два сантиметра, который застрял в тазовой кости. Что делает этот случай по-настоящему удивительным, так это то, что внутри этого нароста исследователи обнаружили зубы с коронками, покрытыми эмалью. Это явление известно как тератома — опухоль, состоящая из различных тканей, таких как мышцы, волосы, кости или зубы.

Самым удивительным аспектом этого открытия является то, что это древнейший известный пример тератомы, найденный в археологических материалах Фото: A.Deblauwe

Самым удивительным аспектом этого открытия является то, что это древнейший известный пример тератомы, найденный в археологических материалах. Хотя подобные случаи обнаруживали в Европе и Перу, возраст и исторический контекст опухоли этой египтянки делают ее особенно важной.

Тератомы — чрезвычайно редкое явление, и достоверных данных об их частоте нет. Эти опухоли развиваются, когда половые клетки, которые отвечают за размножение, превращаются в разные типы клеток. Сегодня тератомы все еще поражают современных людей, хотя и являются медицинской аномалией.

Археологическое место Амарна, расположенное на восточном берегу реки Нил и содержащее по меньшей мере 1 000 ямных захоронений неэлитных граждан древнего города Ахетатен.

Нынешний проект по исследованию мест захоронений Амарны начался в 2005 году под руководством Анны Стивенс из Кембриджского университета и Гретхен Даббс из Университета Южного Иллинойса, которая возглавляла группу, раскопавшую останки женщины. Команда определила пол скелета на основе формы таза и других метрических анализов. Они оценили ее возраст, изучив развитие зубов в зубной дуге.

Исследователи предполагают, что наличие этой опухоли яичников могло повлиять на ее способность рожать детей, что побудило ее искать защиты и помощи у божества Фото: A.Deblauwe

Кроме опухоли, археологи нашли на пальце женщины золотой перстень с изображением Беса, бога плодородия. Исследователи предполагают, что наличие этой опухоли яичников могло повлиять на ее способность рожать детей, что побудило ее искать защиты и помощи у божества.

Эта теория предполагает, что женщина, вероятно, была замужем и не занималась тяжелым трудом, в отличие от других женщин ее возраста, которые были заняты различными видами деятельности, такими как строительство, варка пива или уход за домашним хозяйством и скотом.

Чрезвычайная находка вызвала интерес и восхищение среди археологов и ученых. Опухоль древнеегипетской женщины имеет большое значение, поскольку тератомы очень редко встречаются в археологическом контексте. Наличие, местонахождение и потенциальное символическое значение кольца Бес как знака защиты и плодородия добавляют еще один слой интриги к этой и без того увлекательной находке.

Подытоживая, можно сказать, что находка этой 3000-летней опухоли в Египте дает уникальный взгляд на историю медицины и жизни людей в древние времена. Она показывает редкость тератом и потенциальное влияние, которое они имели на жизнь людей.

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