Тысячи бактерий на ладошках. Ученый рассказал всю неприятную правду о детских площадках (фото)

Микробиолог поделился результатами проверки детских игровых площадок, и они выглядят весьма тревожно.

Поход на игровую площадку выглядит весьма привлекательно для ребенка, одна результаты проверки детских площадок показали весьма тревожные результаты — это может быть опаснее, чем мы считали ранее, пишет Daily Mail.

32-летний микробиолог из Юты Тим Колл поделился тревожными выводами после проверки того, насколько чистыми на самом деле являются игровые площадки. Увы, результаты выглядят весьма тревожно: на детских ладонях обнаружили тысячи бактерий всего после часа, проведенного на детской площадке.

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Отметим, Колл часто проводит подобные проверки для всего от сушилок для рук и кухонных раковин. Как правило, микробиолог сосредотачивается на широко используемых предметах и помещениях. В своем новом исследовании он сосредоточился на проверке детской игровой площадки в парке, сравнив количество бактерий на ладонях детей до и после часа на игровой площадке.

Микробиолог начал свой эксперимент с того, что проверил ладони ребенка до посещения площадки на чашке Петри. Спустя всего 10 минут он обнаружил несколько колоний бактерий. Затем ребенок играет час на детской площадке, используя игрушечные камни, горки и различные щепки вокруг.

После этого ребенок кладет руку в другую чашку Петри, которую затем исследовал микробиолог. Результаты показывают, что спустя всего час пребывания на детской площадке на ладонях малыша обнаружены тысячи колоний бактерий, а также большие участки грибка.

Чашка Петри до и после посещения детской площадки Фото: Jam Press

По словам самого Колла, ему захотелось исследовать детскую площадку, чтобы продемонстрировать, что бактерии есть повсюду. Также микробиологу показалось, что выбор именно этого места окажется весьма любопытным. Впрочем, он не ошибся.

Автор исследования также отмечает, что его целью была демонстрация огромного роста после посещения места с интенсивным движением транспорта. Колл также надеется, что результаты данного эксперимента заставят людей более ответственно подходить к гигиене и мыть руки после посещения подобных мест. Ученый говорит, что результаты эксперимента вовсе не стали для него неожиданностью: на самом деле он ожидал увидеть большой рост бактерий и обнаружил именно то.

К слову, самым чистым местом из всех, которые когда-либо доводилось тестировать Коллу, оказались бензоколонки на заправочных станциях. Ученый отмечает, что ожидал обнаружить на них тысячи бактерий из-за их частого использования, однако был удивлен, обнаружив лишь небольшой рост — всего 5 колоний бактерий.

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