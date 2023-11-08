Самые древние мумии не имеют отношения к Египту: кто мумифицировал умерших первым

Когда речь идет о мумиях, то первыми на ум приходят египтяне. Однако, они были не первыми, кто понял, как сохранить умерших от разложения.

Когда мы думаем о мумиях, наше сознание часто обращается к величию древнеегипетских гробниц. За тысячи лет до того, как египтяне овладели мумификацией, народ чинчорро из чилийской пустыни Атакама уже мумифицировал своих умерших, пишет IFLScience.

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Чинчорро жили вдоль северного побережья пустыни Атакама, которая является одной из самых сухих пустынь в мире. Эта пустыня была засушливой в течение миллионов лет, а некоторые регионы не видели значительных осадков в течение веков. Жить в таких экстремальных условиях, несомненно, было сложно, но народ чинчорро нашел способ использовать это в свою пользу.

Известны случаи естественной мумификации в пустыне Атакама — самое древнее из найденных тел датируется примерно 9000 лет назад. Эта мумия, известная как Человек Ача, найдена в устье сухого оврага. Научные исследования показали, что это был мужчина в возрасте 25-30 лет.

Чинчорро впоследствии начали сознательно мумифицировать своих умерших. Древнейший пример намеренно мумифицированного тела датируется примерно 7 000 лет назад. Они относили тела в пустыню, где сухие условия предотвращали разложение.

Эти мумии на удивление хорошо выдержали испытание временем. ЮНЕСКО признает, что памятники Чинчорро датируются 5450 годом до н. э., причем многие мумии все еще украшены яркой одеждой и украшениями, которые отражают культуру своего времени. ЮНЕСКО отмечает, что народ чинчорро постоянно совершенствовал свои техники мумификации, создавая мумии, которые обладали исключительными материальными, скульптурными и эстетическими качествами, подчеркивая важность умерших в их обществе.

Эти мумии чинчорро предшествуют знаменитым египетским мумиям на тысячи лет. В то время как египтяне совершенствовали искусство мумификации, народ чинчорро уже практиковал его задолго до этого на другом конце земного шара.

В 2021 году ЮНЕСКО объявила пустынные кладбища, где народ чинчорро хоронил своих умерших, объектом Всемирного наследия, признав историческое значение этих удивительных реликвий.

Однако, эти древние мумии сталкиваются с неопределенным будущим из-за изменения климата. По сообщениям, многие из них деградировали, а некоторые даже превратились в "отвратительный черный ил". Сейчас задача состоит в том, чтобы найти способы защиты и сохранения этих бесценных остатков нашего человеческого наследия.

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