Большая удача. Полицейский вертолет заснял редкую полную круглую радугу (фото)

Снимок был сделан над долиной Гламорган в южном Уэльсе — сделать подобное фото, где радуга замкнула свой круг — большая редкость.

Наш мир полон удивительных природных явлений. Например, всем известно, что после дождя в солнечный день, как правило, можно увидеть радугу. Однако можно ли найти конец радуги? Экипажу полицейского вертолета в Южном Уэльсе удалось не только найти радугу, но и запечатлеть ее полный круг, пишет Daily Mail.

Известно, что снимок был сделан экипажем подразделения Национальной воздушной службы (NPAS) Юго-Западного региона и Уэльса, после оказания помощи полиции Южного Уэльса.

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По данным Метеорологического бюро, ключевым фактором, определяющим, какую часть радуги мы видим, является наш визуальный ориентир. В большинстве случаев, люди видят лишь половину круга — характерную радужную дугу, которая знакома каждому из нас.

Однако, если нам посчастливится оказаться в нужном положении и в нужное время, нам удастся увидеть полный круг радуги, во всем его великолепии. Известно, что центр радуги находится прямо напротив положения солнца на небе, то есть, по мере приближения солнца к горизонту можно увидеть большую часть радуги. К слову, именно поэтому мы, как правило, видим большие радуги, на восходе или закате.

Экипажу веролета посчастливилось сделать фото полного круга радуги Фото: SWNS

И все же, чтобы увидеть полный круг радуги, нам необходимо увидеть капли воды под наблюдаемым горизонтов. В то же время ученые отмечают, находясь на земле, вряд ли можно оказаться в оптимальном положении, чтобы увидеть оставшуюся часть радуги, за исключением радуг с полным кругом, которые появляются, например, в тумане, созданном с помощью садового шланга или разбрызгивателя.

В то же время, если вам посчастливится оказаться на вершине здания или вы окажетесь в этот момент в самолете, под вашей точкой наблюдения могут быть капли воды и солнечный свет. Если условия окажутся идеальными, вам, вероятно, удастся увидеть радугу целиком.

К слову, этот полный круг радуги не единственная необычная радуга, замеченная за последнее время. Например, в прошлом году NASA показало фото потрясающей перевернутой радуги, также известной как "околозенитная радуга", появившейся над пальмой на Сицилии.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему мы никогда не увидим в радуге некоторые цвета.