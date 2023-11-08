Золотое дерево Лучиньяно: найдены утраченные фрагменты ювелирного шедевра Италии (фото)

Известную итальянскую реликвию отреставрируют. Речь идет о Золотом дереве Лучиньяно, уникальном произведении искусства. В 1920-х годах его разделили для продажи воры, однако недавно нашли некоторые фрагменты.

Невероятный шедевр известный как "Золотое дерево Лучиньяно" является одним из самых выдающихся примеров итальянского ювелирного искусства. Это дерево не просто произведение искусства, оно также символизирует жизнь Христа: три его части представляют Его происхождение, муки и славу, пишет HeritageDaily.

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Это произведение создал между 1350 и 1471 годами известный сиенский ювелир Габриэлло Д'Антонио. Дерево имеет высоту 2,70 метра и изготовлено из позолоченной меди, серебра и эмали. На протяжении веков оно является символом удачи для влюбленных и нежно называется "Деревом любви".

Это дерево не просто произведение искусства, оно также символизирует жизнь Христа Фото: Studio ESSECI

В 1914 году эту бесценную реликвию похитили и разбили на куски воры, которые, вероятно, намеревались продать ее на черном рынке. От этого трагического события остались лишь фрагменты ветвей и значительная часть основания.

Это произведение создал между 1350 и 1471 годами известный сиенский ювелир Габриэлло Д'Антонио Фото: Studio ESSECI

Путь к восстановлению этого драгоценного произведения искусства начался в конце 1920-х годов, когда нашли определенные фрагменты Золотого дерева. После кропотливой реставрации реликвию восстановили в 1933 году с использованием найденных фрагментов. Однако наиболее сакральные компоненты, включая распятие, круглые медальоны, серебряные бляшки и верхнюю часть храмового узла, все еще отсутствовали.

Недавно появилась интересная новость. Художественный отряд карабинеров получил наводку о пещере в центральной Тоскане, в районе Ареццо, где они нашли пять бляшек, которые когда-то украшали медальоны на ветвях Золотого дерева. Это было важное открытие, которое дало новую надежду на восстановление реликвии.

Путь к восстановлению этого драгоценного произведения искусства начался в конце 1920-х годов Фото: Studio ESSECI

Власти также обнаружили один из пергаментов с портретом пророка, отполированный горный хрусталь, который использовался для увеличения портрета, и 16 фигурок святых в серебряной фольге, украшавших основу дерева. Эти находки дают бесценное представление о сложных деталях дерева и религиозных историях, которые оно передавало.

Чтобы обеспечить надлежащую реставрацию Золотого дерева, миссию поручили Opificio delle Pietre Dure. Процесс будет включать поэтапную разборку дерева, в то время как основная часть реликвии будет оставаться на всеобщем обозрении. Эта кропотливая работа имеет целью вернуть реликвии ее полную славу и значение.

Доктор Андреа Ди Паскуале, генеральный директор департамента образования, исследований и культурных институтов Министерства культуры, выразил надежду, что остальные недостающие части Золотого дерева удастся восстановить в ближайшее время, вернув этот шедевр в полном объеме общине.

Это открытие является значительным шагом на пути к сохранению культурного и исторического наследия Италии, что позволит будущим поколениям любоваться и ценить красоту и символизм Золотого дерева Лучиньяно.

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