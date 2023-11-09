Попытка №2. В Конгрессе Мексики показали трупы "инопланетян": новые доказательства (фото)

В Конгрессе Мексики прошли вторые слушания по делу о двух "нечеловеческих" мумиях, найденных в Перу.

Уфологи снова показали в Конгрессе Мексики трупы двух "настоящих инопланетян" с новыми доказательствами того, что они действительно настоящие. Утверждается, что эти мумифицированные тела принадлежали "не людям" с гибридной ДНК, пишет Daily Mail.

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В Конгрессе Мексики состоялись вторые слушания по делу о двух нечеловеческих мумиях, найденных в Перу, которым, как утверждалось ранее 1000 лет. Уфолог Хайме Мауссан привел с собой на слушание ученых, которые заявили, что эти трупы принадлежат настоящим живым существам.

В сентябре Мауссан уже представлял в Конгрессе тела двух странных гуманоидных существ ростом в 1 метр, которые имеют очень худые тела, серую кожу, большие головы и три пальца на руках и ногах.

В сентябре Мауссан уже представлял в Конгрессе тела двух странных гуманоидных существ ростом в 1 метр Фото: Daily Mail

Теперь уфолог и эксперты, изучавшие трупы "нечеловеческих существ" показали депутатам результаты нового исследования, и, по их словам, они доказывают то, что данные трупы не являются подделкой. Эксперты заявили, что ДНК этих существ является гибридной, поэтому появилось предположение, то они являются потомками человека. Эксперты заявили, что это более развитая версия человека.

С другой стороны, Мауссан и команда экспертов заявили, что эти тела не инопланетного происхождения и целью их исследования было доказать, что они настоящие. В то же время такие гибридные существа могут быть свидетельством существования инопланетян, сказал Мауссан.

Мауссан и команда экспертов заявили, что эти тела не инопланетного происхождения и целью их исследования было доказать, что они настоящие Фото: Daily Mail

Исследователи заявили, что не было абсолютно никакого человеческого вмешательства в физическое и биологическое формирование этих существ и в то же время они скорее всего имеют земное происхождение.

Хотя Мауссан твердо отстаивал свои доказательства того, что две мумии странных существ настоящие, презентация подверглась критике со стороны многих экспертов, которые снова назвали это мистификацией.

Хотя Мауссан твердо отстаивал свои доказательства того, что две мумии странных существ настоящие, презентация подверглась критике со стороны многих экспертов, которые снова назвали это мистификацией Фото: Daily Mail

В прошлый раз во время представления "инопланетян" в Конгрессе Мексики Мауссан заявил, что эти мумии не являются частью земной эволюции, а также что их нашли не на месте крушения НЛО.

По его словам, это были разумные существа, и они жили рядом с людьми в далеком прошлом. Но история их происхождения остается загадкой.

Фокус уже писал о том, стоит ли ждать вторжения инопланетян в ближайшее время и какие доказательства нашли ученые. Исследователи подвели итоги того, что нам известно о существовании инопланетной жизни и какие доказательства удалось найти к этому моменту.

Также Фокус писал о том, что в поисках сигнала от потенциальных инопланетян, ученые впервые провели прослушивание космоса на низких частотах. Для этого был использован огромный радиотелескоп.