Микроскопический захватчик. Известный кошачий паразит буквально вытягивает силы из людей

Новое исследование показывает, что это крошечное насекомое, передающееся от котов людям, в действительности более опасно, чем считалось ранее.

Одноклеточный паразит Toxoplasma gondii хорошо известен тем, что размножается у кошек через птиц и крыс, а затем передается человеку. Статистика показывает, что около 11-15% всех жителей США сознательно или не сознательно инфицированы T. gondii в течение своей жизни, пишет New Atlas.

Известно, что паразит может жить в теле человека достаточно длительное время, при этом зараженный будет испытывать очень мало симптомов, если они вообще будут. Однако новое исследование показывает, что в действительности заражение этим паразитом может быть гораздо опаснее, чем считалось ранее.

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Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний свидетельствуют о том, что в США носителями этого паразита являются около 40 миллионов человек. Заражение T. Gondii, более известно как инфекция токсоплазмоза, как правило, находится в дремлющем состоянии или протекает бессимптомно. Однако теперь ученые полагают, что в действительности это не совсем так. Результаты нового исследования, проведенного командой из Университета Колорадо в Боулдере, Медицинской школы Университета Мэриленда и Университета Ла-Корунья в Испании обнаружили, что паразит связан со слабостью у пожилых людей.

По словам соавтора исследования, профессора кафедры интегрированной физиологии Кристофера Лоури, слабость является гериатрическим синдромом, характеризующимся физическим и когнитивным снижением. Это сложное состояние, способное привести к потере веса, истощению, низкой физической активности, медлительности и слабости, что в свою очередь приводит к увеличению количества падений и посещений больниц, а также к более длительному восстановлению. Ученые отмечают, что это вовсе не является чем-то неизбежным, однако у около 10% людей в возрасте от 65 лет и старше диагностируют слабость, а в возрасте от 85 лет и старше это число возрастает до 25-50%.

В новом исследовании ученые сосредоточились на распространении инфекции T. Gondii среди пожилых людей со слабостью и предположили, что токсоплазмоз сам по себе способен спровоцировать более быстрое возрастное физическое и когнитивное ухудшение. Ученые собрали группу из 601 взрослого испанца и португальца старше 65 лет с показателями здоровья, указывающими на слабость. Результаты исследования показали, что 67% из них были инфицированы или демонстрировали накопление антител, что указывало на более раннее заражение инфекцией.

Команда отмечает, что им не удалось обнаружить связи с инфекцией, однако они увидели, что люди с более высокой концентрацией специфичных к паразитам антител, значительно чаще имеют признаки слабости. По словам авторов исследования, их работа чрезвычайно важна, так как фактически стала первым доказательством существования связи между слабостью у пожилых людей и паразитом T. Gondii.

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