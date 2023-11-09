Стоит определиться. Врачи призывают отказаться от перехода на летнее время

Ученые пришли к выводу, что перевод стрелок негативно влияет на здоровье человека и сбивает синхронизацию наших внутренних биологических часов.

Уже много лет учены предупреждают, что переход на летнее время оказывает негативное влияние на человеческое здоровье в целом и внутренние биологические часы в частности. В результате отраслевая группа врачей-сомнологов возобновила свой многолетний призыв к отмене летнего времени (DST), пишет Futurism.

Основным аргументом ученых является то, что перевод стрелок попросту вреден для нашего личного и общественного здоровья, а также безопасности. По словам специалиста по лечению заболеваний легких и сна в клинике, доктора Адила Риши, переход на летнее время приводит к рассогласованию биологических часов человека с естественной средой. Кроме того он увеличивает риски и для нашего физического здоровья, психического благополучия и общественной безопасности.

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Такого же мнения придерживается и система здравоохранения Университета Индианы в Индианаполисе. В заявлении Американской ассоциации медицины сна (AASM) также поддержали это заявление и подчеркнули, что постоянное стандартное время является оптимальным выбором с точки зрения здоровья и безопасности. Отметим, что AASM уже много лет призывает отказаться от летнего времени и остановиться на поясном времени — времени, которым оно становится осенью, когда часы переводятся на час назад.

Отметим, что первый призыв врачей-сомнологов прозвучал еще в 2020 году. Тогда ни призвали отказаться от летнего времени, сославшись на "свидетельства повышенного риска ДТП, сердечно-сосудистых заболеваний, а также нарушений настроения после ежегодного перехода". Ученые также настаивали на том, что переход на летнее время в действительности весьма нелегко дается большинству людей.

К слову, отказ от летнего времени поддерживают около 20 профессиональных медицинских организаций Американской медицинской ассоциации. Известно, что медики предпринимали неоднократные попытки положить конец переходу на летнее время с 1973 года. В действительности первая попытка была не очень популярна, однако в конце концов это привело к тому, что сегодня общество поддерживает отказ от перехода на летнее время.

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