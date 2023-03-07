Переход на летнее время. Невролог рассказал, какой вред приносит перевод стрелок на час вперед

Исследователи не перестают предупреждать о рисках и нарушениях повседневной жизни, связанных с переходом со стандартного времени на летнее.

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Переход на летнее время ежегодно происходит в последнее воскресенье марта. В этом году украинцы переведут стрелки часов на час вперед в ночь с 25 на 26 марта, пишет Science Alert.

Несмотря на то, что это происходит каждый год, множество людей по всему миру все еще не знают, как к нему относиться — одни хотели бы отказаться, другие не видят проблемы, а третьи — все еще не определились. Однако все мы так или иначе сталкиваемся с нарушениями повседневной жизни, которые вызваны этим переводом стрелок.

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Однако исследователи отмечают, что последствия перехода на летнее время уже давно вышли за рамки простого неудобства. Ученые то и дело находят подтверждения тому, что "прыжок вперед" каждый март связан с серьезными негативными последствиями для здоровья, включая всплеск сердечных приступов, а также проблем со сном. В то же время результаты исследований свидетельствуют о том, что осенний переход к обычному времени никак не связан с этими последствиями.

Профессор неврологии и педиатрии Университета Ваендербильта Бет Энн Малоу, изучил плюсы и минусы перевода стрелок часов, проводимые два раза в год и пришел к выводу, что переход на летнее время влияет на здоровье людей сразу после перевода стрелок, а также в течение последующих почти 8 месяцев, в течение которых мы живем по летнему времени.

Аргументы в сторону постоянного стандартного времени

Исследователи пришли к выводу, что весенний и осенний переходы вовсе не равны по своим последствиям. Более того, стандартное время наиболее точно соответствует естественному освещению, когда Солнце находится над головой в полдень или около того, тогда как переход на летнее время приводит к тому, что естественный свет появляется на час позже утром и вечером в зависимости от часового пояса.

Ученые отмечают, что утренний свет играет важную роль в установлении естественных ритмов тела:

будит;

повышает бдительность;

повышает настроение.

Отметим, что науке все еще неизвестны точные причины, почему утренний свет активизирует нас и благотворно влияет на наше настроение, однако ученые предполагают, что это может быть связано с влиянием света на повышение уровня кортизола (гормона, модулирующего реакцию на стресс) или воздействием света на миндалевидное тело (связанное с эмоциями).

Самым большим преимуществом перехода на летнее время является дополнительный час света вечером, в зависимости от времени года, который мы могли бы потратить на себя. Однако воздействие света ближе к вечеру в течение почти 8 месяцев будет иметь свои последствия. Во-первых, он задерживает высвобождение мозгом мелатонина, который способствует сонливости, во-вторых, это мешает сну и заставляет нас спать меньше в целом.

Эффект "западного края"

Одно из исследований свидетельствует о том, что жители западной части часового пояса, у которых свет появляется позже утром и позже вечером, спят меньше, чем их сверстники, живущие в восточной части часового пояса.

И это не все, исследование также показывает, что жители западной части часового пояса также чаще сталкиваются с другими проблемами:

ожирение;

диабет;

сердечные заболевания;

рак молочной железы;

более низкий доход на душу населения;

высокие расходы на здравоохранение.

Другое исследование свидетельствует о том, что жители западной части часового пояса также чаще сталкиваются с другими видами рака. Ученые предполагают, что это может быть связано с хроническим недосыпом и нарушениями циркадных ритмов.

Ранее Фокус писал о том, что переход на летнее время делает водителей более рисковыми за рулем.