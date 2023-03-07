Перехід на літній час. Неврологиня розповіла, якої шкоди завдає переведення стрілок на годину вперед

Дослідники не перестають попереджати про ризики та порушення повсякденного життя, пов'язані з переходом зі стандартного часу на літній.

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Перехід на літній час щороку відбувається в останню неділю березня. Цього року українці переведуть стрілки годинника на годину вперед у ніч із 25 на 26 березня, пише Science Alert.

Попри те, що це відбувається щороку, багато людей по всьому світу все ще не знають, як до нього ставитися, — одні хотіли б відмовитися, інші не бачать проблеми, а треті все ще не визначилися. Однак ми так чи інакше стикаємося з порушеннями повсякденного життя, які викликані цим переведеннм стрілок.

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Однак дослідники зазначають, що наслідки переходу на літній час уже давно вийшли за межі простої незручності. Вчені постійно знаходять підтвердження тому, що "стрибок уперед" кожного березеня пов'язаний із серйозними негативними наслідками для здоров'я, включаючи сплеск серцевих нападів, а також проблеми зі сном. Водночас результати досліджень свідчать, що осінній перехід до звичайного часу ніяк не пов'язаний із цими наслідками.

Професорка неврології та педіатрії Університету Вандербільта Бет Енн Малоу вивчила плюси та мінуси переведення стрілок годинника, що проводяться двічі на рік, і дійшла висновку, що перехід на літній час упливає на здоров'я людей відразу після переведення стрілок, а також протягом наступних майже 8 місяців, протягом яких ми живемо за літнім часом.

Аргументи в бік постійного стандартного часу

Дослідники дійшли висновку, що весняний і осінній переходи зовсім не рівні за своїми наслідками. Крім того, стандартний час найточніше відповідає природному освітленню, коли Сонце розташоване над головою опівдні або близько того, тоді як перехід на літній час призводить до того, що природне світло з'являється на годину пізніше вранці та ввечері залежно від часового поясу.

Учені відзначають, що ранкове світло відіграє важливу роль у встановленні природних ритмів тіла:

будить;

підвищує пильність;

підвищує настрій.

Зазначимо, що науці все ще невідомі точні причини, чому ранкове світло активізує нас і благотворно впливає на наш настрій, проте вчені припускають, що це може бути пов'язано зі впливом світла на підвищення рівня кортизолу (гормону, що модулює реакцію на стрес) або впливом світла на мигдалеподібне тіло (пов'язане з емоціями).

Найбільшою перевагою переходу на літній час є додаткова година світла ввечері, залежно від пори року, яку ми могли б витратити на себе. Однак уплив світла ближче до вечора протягом майже 8 місяців матиме свої наслідки. По-перше, він затримує вивільнення мозком мелатоніну, який сприяє сонливості, по-друге, це заважає сну та змушує нас спати менше загалом.

Ефект "західного краю"

Одне з досліджень свідчить про те, що жителі західної частини часового поясу, у яких світло з'являється пізніше вранці та пізніше ввечері, сплять менше, ніж їхні однолітки, що живуть у східній частині часового поясу.

І це не все, дослідження також показує, що мешканці західної частини часового поясу також частіше стикаються з іншими проблемами:

ожиріння;

діабет;

серцеві захворювання;

рак молочної залози;

нижчий дохід душу населення;

високі витрати на охорону здоров'я.

Інше дослідження свідчить, що жителі західної частини часового поясу також частіше стикаються з іншими видами раку. Вчені припускають, що це може бути пов'язано з хронічним недосипанням і порушеннями циркадних ритмів.

Раніше Фокус писав про те, що перехід на літній час робить водіїв ризиковішими за кермом.