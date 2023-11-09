Конец жизни на Земле. Исчезнуть могут в два раза больше растений и животных, чем считалось ранее

Новое исследование показывает, что под угрозой исчезновения сегодня находится в два раза больше существ, чем ранее предполагали ученые.

Климатический кризис обрушился на планету, в результате чего мир столкнулся с невероятными волнами тепла, масштабными лесными пожарами и экстремальными погодными явлениями. Все это привело к тому, что многие виды животных и растений утратили свою привычную среду обитания и оказались под угрозой исчезновения, пишет Daily Mail.

Ученые и ранее проводили подобные проверки, показывающие сколько видов оказались на грани исчезновения в результате человеческой деятельности и изменений климата. Однако новое исследование показывает, что ранее ученые недооценили нанесенный ущерб — результаты показывают, что под угрозой исчезновения сегодня оказалось в два раза больше животных и растений, чем считалось ранее.

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Новое исследование было проведено доктором Акселем Хорчкирхом из Люксембургского национального музея естественной истории. В ходе исследования ученый проанализировал 14 669 видов, на долю которых приходится 10% биоразнообразия Европы. Результаты исследования показывают, что пятая часть всех европейских видов, около 2 миллионов, находится под угрозой. Например, в список вошли:

синий кейл;

акула-ангел;

европейская норка;

гигантская ящерица Ла-Гомеры;

астра Пиренейская;

высокая испанская пихта и другие.

Ученые также обнаружили, что беспозвоночные, в том числе насекомые, двустворчатые моллюски и головоногие моллюски, подвергаются гораздо большему риску, чем подвергались ранее. По словам Хорчкирха, в данный момент наибольшую угрозу для флоры и фауны представляет собой изменение использования сельскохозяйственных земель, в том числе древесных плантаций.

Биоразнообразие Европы находится под угрозой из-за ряда факторов, но в районах Средиземноморья и Альп сохраняется самая высокая плотность различных видов Фото: Axel Horchkirc

Команда обнаружила, что 2 389 из оцененных видов были классифицированы как находящиеся под угрозой исчезновения. В эту группу вошли 18% позвоночных,24% беспозвоночных и 27% растений. Наиболее волнующим кажется то, что результаты нового исследования вдвое превышают предыдущие оценки ученых, согласно котором под угрозой исчезновения находятся лишь 10% беспозвоночных.

В результате авторы исследования отмечают, что необходимо предпринять дополнительные меры для защиты видов беспозвоночных. Доктор Хочкирх настаивает, что человечеству необходимо приложить больше усилий для сохранения видов насекомых. Для этого потребуется разработать и реализовать планы действий по сохранению.

На этом графике показано, как различные угрозы влияют на виды, занесенные в красный список Фото: Axel Horchkirc

Команда также обнаружила, что самой большой угрозой биоразнообразию Европы являются изменения в использовании сельскохозяйственных земель. В то же время ученые предупреждают, что прекращение сельского хозяйства в действительности может нанести флоре и фауне еще больший ущерб. Дело в том, что большинство видов оказались под угрозой исчезновения из-за превращения естественных земель в сельскохозяйственные угодья, а также интенсификации методов ведения сельского хозяйства. В то же время одним из факторов также стал отказ от сельскохозяйственных угодий.

К слову более ранние исследования также показали, что в ближайшем обозримом будущем человечество может лишиться половины всех будущих лекарств. Причиной тому исчезновение большого количества растений. Предыдущие исследования ученых также показали, что около 45% цветковых растений во всем мире находятся под угрозой исчезновения.

Ранее Фокус писал о том, что назван наиболее уязвимый класс позвоночных, который может погибнуть.