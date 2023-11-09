Пингвины в Антарктике порадовали украинских ученых первыми яйцами (фото)

По словам украинских ученых, сезон гнездования только начался, а появления потомства у пингвинов нужно ждать в начале декабря.

Субантарктические пингвины, которые живут возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский", снесли первые яйца. Биологи станции уже насчитали 11 яиц и ожидают, что в ближайшие дни количество кладок существенно увеличится. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook.

По подсчетам сотрудников станции, на острове Галиндез находятся примерно 5,5 тысяч пингвинов, которые уже построили несколько сотен гнезд. Пингвины создают пары и заботятся о потомстве вместе. Чаще всего они откладывают два, иногда три яйца, которые похожи на гусиные.

Пингвины на станции "Академик Вернадский"

"Колония субантарктических пингвинов на нашем острове Галиндез сейчас входит в тройку крупнейших в этом районе (Аргентинских островов-полуостров Киев)", – отметил биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко.

По данным ученых, колония развивается и количество особей за пять лет выросло более чем в два раза.

У пингвинов начался сезон гнездования Фото: Facebook

"В этом году наш остров стал первым, где в конце сентября субантарктические пингвины начали строить гнезда и занимать оттаявшие от снега прошлогодние. Поэтому и не удивительно, что первое яйцо появилось именно у нас, первого ноября", – рассказал биолог.

О том, насколько успешно пройдет сезон гнездования, судить пока рано. Это зависит от многих факторов, которые трудно спрогнозировать:

будет ли достаточно криля в море, чтобы хватило всем птицам;

количество сильных снегопадов, которые затрудняют высиживание яиц;

много ли хищников будут охотиться за яйцами пингвинов.

Пингвины на станции "Академик Вернадский"

Вадим Ткаченко рассказал, что опасность для кладок представляют прежде всего поморники – хищные птицы, которые прилетают в Антарктику весной и селятся рядом с колониями пингвинов. Первых поморников биологи уже видели в паре десятков километров от станции.

"Надеемся, что все сложится хорошо и уже в начале декабря у станции появятся первые пингвинята, а потом их здесь будут сотни", – написал Национальный антарктический научный центр, пообещав рассказать и показать пингвинят.

Напомним, украинские полярники показали "визитеров" станции "Академик Вернадский". Пингвины в последнее время делают набеги в район станции, а потом большая часть из них куда-то исчезает.

Ранее Фокус писал, что на станции "Академик Вернадский" полярники роют окопы, "спасаясь" от пингвинов. По словам украинских сотрудников Национального антарктического научного центра, субантарктические пингвины, которые появились на свет, уже достаточно подросли и сейчас проходят период оперения.