От морских волн до озоновой дыры. Какими исследованиями занимаются украинцы в Антарктиде

Благодаря приобретению ледокола "Ноосфера", антарктическая научная программа Украины расширилась вдвое. На борту судна ученые будут изучать морские волны, грозовую активность, загрязнение Антарктики и химический состав донных осадков. Фокус узнал, почему эти исследования так важны.

В конце января в свою первую экспедицию в Антарктиду под украинским флагом отправился недавно приобретенный ледокол "Ноосфера". Как рассказал Фокусу Евгений Дикий, директор Национального антарктического центра, на борту судна работает несколько команд ученых.

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На перегоне через Атлантику еще до достижения берегов Антарктиды шестеро ученых проведут два исследования.

На борту ледокола "Ноосфера"

Первое исследование — радиоокеанография, то есть, изучение морских волн с помощью радиоволн.

"Сегодня в мире не существует качественной модели, позволяющей четко спрогнозировать, какими именно будут волны при различных погодных условиях, хотя это очень востребовано в судоходстве. Над этим работают ученые со всего мира, и радиоокеанография — как раз один из методов улучшить эти модели", — объясняет Дикий. С помощью излучаемых радиоволн можно достаточно точно установить ряд характеристик морских волн, которые невозможно определить визуально.

Второе исследование касается грозовых фронтов.

"Украинские ученые уже давно изучают планетарную грозовую активность", — рассказывает директор Антарктического центра. Это делается с помощью трех антенных комплексов: один установлен на станции "Вернадский" в Антарктиде, один — в Норвегии на Шпицбергене, и еще один — под Харьковом. По этим трем антеннам как раз и ловят грозы в атмосфере практически всей планеты, уточняет Дикий. По его словам, эти данные дополнятся измерениями в регионе повышенной грозовой активности в экваториальной Атлантике. На "Ноосфере", которая как раз будет проходить в месте формирования наибольших гроз, специально установили антенну, что позволит получить новую информацию.

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Еще одна группу ученых — 15-16 человек — сядет на судно в Чили, где ледокол делает остановку. Они также будут работать на борту "Ноосферы" в течение месяца, но уже непосредственно в Антарктике. Среди этих исследований стоит отметить экологическое направление, а точнее изучение распространения глобальных загрязнителей.

"Сейчас мы находим в Антарктиде то, что там вообще не должно находиться: микропластик, а также стойкую органику из аграрного сектора и фармакологии — пестициды, гербициды, даже нейролептики. Из неорганического фиксируем ртуть, это из-за работы угольных ТЭЦ по всему миру", — продолжает Евгений Дикий.

В рамках биологической программы ученые проведут исследование растворенного в воде ДНК. Благодаря этому можно сделать детальный скрининг, фактически "перепись населения" океана, то есть, получить информацию обо всех живущим там живых существах.

"Украина первой в мире сделала такой масштабный скрининг по всей акватории Черного моря в трансекте Одесса-Батуми", — добавляет ученый.

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Отдельное направление исследований — геологическое. Через специальные трубки ученые возьмут донные осадки и проведут их химический анализ.

"Мы живем в интересную эпоху, когда океанское дно становится серьезным источником минеральных ресурсов, — комментирует Евгений Дикий. — С года на год мы ожидаем революции на мировом рынке гаджетов, потому что Япония начинает добывать редкоземельные металлы из донных осадков на глубине четыре километра в Тихом океане. Это полностью поменяет мировой гаджетный рынок, потому что сейчас он полностью завязан всего на нескольких месторождениях редкоземельных металлов, 80% из которых контролирует Китай".

Украинские ученые не намерены оставаться в стороне от подобных исследований, поэтому также активно включаются в изучение донных осадков Южного океана.

Станция "Академик Вернадский". Озоновая вахта

На самой станции "Академик Вернадский" продолжаются непрерывные исследования, начатые британцами еще до передачи станции Украине, тогда она называлась "Фарадей". Там проводили самые длительные в Антарктике ряды климатических наблюдений, 26 лет назад эта миссия перешла к украинским ученым. Однако, как уточняет Дикий, к стандартным наблюдениям за климатом добавляется еще один эксперимент. По его словам, сейчас реализуется большой международный проект Year of Polar Prediction, то есть "Год полярного прогнозирования", который должен существенно улучшить способность человечества прогнозировать погоду в Арктике и Антарктике. В проекте задействованы два десятка станций в обоих полярных регионах, Украина также принимает в нем участие.

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Именно на станции "Фарадей" британцы в свое время открыли такое явление как озоновая дыра.

"Озоновая вахта — одна из наших ключевых функций с момента передачи нам станции", — объясняет директор центра. В этом году в составе зимней экспедиции в Антарктиду едет Оксана Иванига, специалистка по озону. К стандартным ежегодным измерениям она добавит программу по запуску специальных озонозондов. "Это необходимо, чтобы мы могли понять, как озон распределен по разным высотам", — уточняет Дикий.

По его словам, на состав экспедиции сейчас влияют даже климатические изменения. К примеру, в самом начале работы украинской станции на зимовку в Антарктику ездил лишь один биолог, потом их стало два, теперь центр посылает на зимовку уже троих ученых. Все дело в том, что раньше зимой биолог практически бездельничал — писал отчеты, помогал коллегам. Его работа начиналась только весной, когда таял снег, и у него появлялся материал для изучения. В скорости приезжал летний отряд, в котором всегда находилось много биологов и геологов.

"Но сейчас весна сместилась, — объясняет Дикий. — Она начинается настолько рано, что сезонный отряд еще не успевает приехать, так что все большая нагрузка ложится именно на биолога-зимовика".