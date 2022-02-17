Сторговались на $5 млн. Как Украина покупала ледокол "Ноосфера" у Великобритании

Евгений Дикий, директор Национального антарктического центра, рассказал Фокусу, как Украине удалось вдвое сбить цену на ледокол и почему процесс покупки "Ноосферы" у Великобритании растянулся на три года.

В августе прошлого года Украина купила у Великобритании ледокол James Clark Ross, получивший у нас новое название "Ноосфера". Собственное научно-исследовательское судно обошлось украинским налогоплательщикам в $5 млн, хотя изначально британцы собирались продавать ледокол за $10-12 млн. Несколько раз сделка вообще могла сорваться, но в итоге украинским ученым удалось довести дело до конца, и 28 января этого года "Ноосфера" вышла в свою первую экспедицию к берегам Антарктиды уже под украинским флагом.

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Украинский ледокол: первые попытки

История с покупкой судна началась летом 2018 года. Евгений Дикий, возглавивший Национальный антарктический научный центр Украины, поехал в своем новом статусе в Баварию на международную встречу совета директоров национальных антарктических программ.

"Это такой узкий клуб, куда входят около 30 руководителей из разных стран", — объясняет Дикий. Именно на этой встрече представитель Великобритании сообщил, что достраивают новый ледокол Sir David Attenborough, и после его ввода в эксплуатацию судно James Clark Ross намерены продать.

По возвращении домой Евгений Дикий обратился к Вячеславу Кириленко, который на тот момент был профильным вице-премьер-министром.

"Я сказал, что это уникальный шанс обзавестись собственным судном. Правда, реакция была такая: если нам его подарят, как когда-то станцию [полярную станцию "Академик Вернадский" Украина получила в подарок от Великобритании в 1996 году. — Ред.], это будет шикарная история, а вот покупать — это уже сложнее", — вспоминает руководитель центра. Тогда же Кириленко написал письмо в украинское посольство в Британии, чтобы они узнали все нюансы относительно ледокола. Через пару недель пришел ответ: британцы дарить судно не планируют. После этого вопрос исчез из повестки дня на какое-то время.

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В 2019 году Великобритания подтвердила намерение продать James Clark Ross.

"К тому моменту в Украине поменялась власть, и я обратился к руководству Минобразования [Антарктический центр находится в их ведении], к профильному замминистра по науке Юрию Полюховичу", — продолжает Дикий.

Благодаря настойчивости директора, вопрос с покупкой судна стал потихоньку продвигаться. В конце 2019 года даже появилось распоряжение Кабинета министров Украины о выделении средств. Однако бюджетный комитет Верховной Рады его не поддержал.

"Для народных депутатов было совершенно непонятно, зачем нам собственный ледокол", — вспоминает руководитель центра.

Впрочем, тогда же у британцев возникли проблемы с вводом в эксплуатацию нового судна, в связи с чем они отложили продажу старого ледокола, что сыграло Украине на руку.

Президентское поручение: "Нам нужен собственный ледокол"

6 февраля 2021 года Антарктический центр на государственном уровне отмечал 25-летие станции "Академик Вернадский". Среди мероприятий был и первый в украинской истории сеанс прямой видеосвязи президента Украины с полярниками. Владимир Зеленский несколько минут поговорил с членами 25-й экспедиции и уже в конце разговора спросил, чем государство может быть полезно станции, чтобы работа ученых стала более комфортной и эффективной.

"Наши не растерялись, — смеется Евгений Дикий. — Руководитель экспедиции Юрий Отруба так прямо и сказал: "Нам нужен собственный ледокол". После этого президент поручил правительству изучить вопрос о приобретении судна.

[ + – ] Покупка у Великобритании исследовательского судна James Clark Ross обошлась в $5 млн. Теперь это украинский ледокол Фото: Скриншот

Великобритания планировала продать ледокол "Джеймс Кларк Росс" за $10-12 млн, но Украина купила ледокол за $5 млн. Как объясняет директор Антарктического центра, это политическая цена.

По его словам, огромную роль в переговорах сыграл Вадим Пристайко, посол Украины в Великобритании.

"Когда он включился в переговоры, Лондон удостоверился, что судно покупают для научных целей, а не под какие-то коммерческие проекты. После этого стоимость ледокола сразу изменилась. Британцы сделали такой союзнический жест, за что мы им очень признательны", — комментирует Дикий.

Украина купила ледокол 19 августа, 5 октября судно уже стояло в одесском порту, а 28 января отправилось в свой первый рейс к берегам Антарктиды под украинским флагом.

Евгений Дикий рассказывает, что с вводом в эксплуатацию "Аттенборо" у Великобритании освободился еще один ледокол, который приобрели итальянцы.

"С момента, как они его купили, и до того времени, как он отправился в Италию, прошло четыре месяца. А мы уже за полтора пригнали свое судно в Украину!" — говорит директор центра и приводит еще один пример. За два месяца до этой покупки, в июне 2021 года, болгары тоже приобрели старое российское судно. И сейчас научное сообщество Болгарии просит у своего правительства 2 млн евро на ремонт купленного ледокола. В рейс они выйдут не раньше декабря 2022.

"Так что можете сравнить, насколько оперативно мы сработали", — резюмирует собеседник Фокуса.