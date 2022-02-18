Pfizer для полярников. Как антарктическая станция им. Вернадского справляется с пандемией

Ледокол "Ноосфера", отправившийся к берегам Антарктиды 28 января, везет украинским полярникам вакцины от COVID-19. Фокус узнал, как пандемия повлияла на работу украинской антарктической станции и почему станция "Вернадский" продолжала работу даже в карантин.

Весной 2020 года, когда страны одна за другой стали объявлять локдауны, встал вопрос и о том, как в новых условиях работать полярникам. Государства самостоятельно определялись с тем, как будут функционировать их антарктические программы. Южная Корея, к примеру, законсервировала свою станцию на год. Однако Украина, как объясняет Евгений Дикий, директор Национального антарктического центра, пойти на такой шаг не могла.

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"У Южной Кореи новая, хайтековая станция, а у нас деревянное сооружение 70-х годов постройки. Если его хотя бы одну зиму не отапливать, то восстановить будет уже нереально, легче новое построить", — комментирует Евгений Дикий.

[ + – ] Украинские полярники Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Пересменка экспедиции из-за закрытых воздушных пространств по всему миру оказалась под угрозой срыва.

"Мы тогда всерьез говорили с участниками зимовального отряда 24-й Украинской антарктической экспедиции о том, чтобы они остались на станции на второй год подряд. К счастью, это не понадобилось", — вспоминает Евгений Дикий.

По его словам, доставка участников 25-й экспедиции на станцию была похожа на голливудский экшн. Команда вылетела в Стамбул, где должна была пересесть на самолет до Колумбии. Но пока летели в Турцию, небо в Колумбии уже закрылось, из Стамбула полярников отправили назад. За это время Украина тоже успела запретить перелеты, так что экспедицию забирали одним из эвакуационных рейсов, а дома сразу же отправили на карантин. При этом центр без остановки искал другие возможности доставить команду на антарктическую станцию. В результате разрешение на открытие неба для вылета экспедиции из Жулян давал лично Арсен Аваков, министр внутренних дел на тот момент.

"Представьте себе картину: полностью пустой аэропорт, и в небо поднимается единственный самолет", — рассказывает Дикий. По его словам, сложная логистика вылилась для центра в дополнительные расходы.

[ + – ] На борту ледокола "Ноосфера" есть партия вакцины Pfizer для украинских полярников Фото: Суспiльне

Сейчас станция работает в обычном режиме. Правда, есть нюанс: участники нынешней 26-й экспедиции, находящиеся на "Вернадском", невакцинированы. Когда в прошлом году происходила пересменка, в Украине еще не было препаратов. Так что на борту ледокола "Ноосфера", который 28 января отправился в Антарктиду из Одессы, есть партия вакцины Pfizer, чтобы вся команда на станции смогла получить прививку от коронавируса перед отправкой на материк.

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