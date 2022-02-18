Pfizer для полярників. Як антарктична станція ім. Вернадського справляється з пандемією

Криголам "Ноосфера", що вирушив до берегів Антарктиди 28 січня, везе українським полярникам вакцини від COVID-19. Фокус дізнався, як пандемія вплинула на роботу української антарктичної станції та чому станція "Вернадський" продовжувала роботу навіть у карантин.

Навесні 2020 року, коли країни одна за одною стали оголошувати локдауни, постало питання і про те, як у нових умовах працювати полярникам. Держави самостійно визначалися з тим, як функціонуватимуть їхні антарктичні програми. Південна Корея, наприклад, законсервувала станцію на рік. Проте Україна, як пояснює Євген Дикий, директор Національного антарктичного центру, вдатися до такого кроку не могла.

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"У Південної Кореї нова, хайтекова станція, а у нас дерев'яна споруда 70-х років побудови. Якщо її хоча б одну зиму не опалювати, то відновити буде вже нереально, легше нове збудувати", — коментує Євген Дикий.

[ + – ] Українські полярники Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Зміна експедиції через закриті повітряні простори по всьому світу опинилася під загрозою зриву.

"Ми тоді всерйоз говорили з учасниками зимувального загону 24-ї Української антарктичної експедиції про те, щоб вони залишилися на станції на другий рік поспіль. На щастя, це не знадобилося", — згадує Євген Дикий.

За його словами, доставка учасників 25-ї експедиції на станцію була схожа на голлівудський екшн. Команда вилетіла до Стамбула, де мала пересісти на літак до Колумбії. Але доки летіли до Туреччини, небо в Колумбії вже закрилося, зі Стамбула полярників відправили назад. За цей час Україна теж встигла заборонити перельоти, тож експедицію забирали одним із евакуаційних рейсів, а вдома одразу ж відправили на карантин. При цьому центр безупинно шукав інші можливості доставити команду на антарктичну станцію. Внаслідок цього дозвіл на відкриття неба для вильоту експедиції з Жулян давав особисто Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ на той момент.

"Уявіть собі картину: повністю порожній аеропорт, і в небо піднімається єдиний літак", — розповідає Дикий. За його словами, складна логістика вилилася для центру в додаткові витрати.

[ + – ] На борту криголама "Ноосфера" є партія вакцини Pfizer для українських полярників Фото: Суспiльне

Наразі станція працює у звичайному режимі. Щоправда, є нюанс: учасники нинішньої 26-ї експедиції, які перебувають на "Вернадському", невакциновані. Коли минулого року відбувалася зміна, в Україні ще не було препаратів. Так що на борту криголама "Ноосфера", який 28 січня вирушив до Антарктиди з Одеси, є партія вакцини Pfizer, щоб уся команда на станції змогла отримати щеплення від коронавірусу перед відправкою на материк.

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