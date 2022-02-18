Pfizer для полярників. Як антарктична станція ім. Вернадського справляється з пандемією
Криголам "Ноосфера", що вирушив до берегів Антарктиди 28 січня, везе українським полярникам вакцини від COVID-19. Фокус дізнався, як пандемія вплинула на роботу української антарктичної станції та чому станція "Вернадський" продовжувала роботу навіть у карантин.
Навесні 2020 року, коли країни одна за одною стали оголошувати локдауни, постало питання і про те, як у нових умовах працювати полярникам. Держави самостійно визначалися з тим, як функціонуватимуть їхні антарктичні програми. Південна Корея, наприклад, законсервувала станцію на рік. Проте Україна, як пояснює Євген Дикий, директор Національного антарктичного центру, вдатися до такого кроку не могла.
"У Південної Кореї нова, хайтекова станція, а у нас дерев'яна споруда 70-х років побудови. Якщо її хоча б одну зиму не опалювати, то відновити буде вже нереально, легше нове збудувати", — коментує Євген Дикий.
Зміна експедиції через закриті повітряні простори по всьому світу опинилася під загрозою зриву.
"Ми тоді всерйоз говорили з учасниками зимувального загону 24-ї Української антарктичної експедиції про те, щоб вони залишилися на станції на другий рік поспіль. На щастя, це не знадобилося", — згадує Євген Дикий.
За його словами, доставка учасників 25-ї експедиції на станцію була схожа на голлівудський екшн. Команда вилетіла до Стамбула, де мала пересісти на літак до Колумбії. Але доки летіли до Туреччини, небо в Колумбії вже закрилося, зі Стамбула полярників відправили назад. За цей час Україна теж встигла заборонити перельоти, тож експедицію забирали одним із евакуаційних рейсів, а вдома одразу ж відправили на карантин. При цьому центр безупинно шукав інші можливості доставити команду на антарктичну станцію. Внаслідок цього дозвіл на відкриття неба для вильоту експедиції з Жулян давав особисто Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ на той момент.
"Уявіть собі картину: повністю порожній аеропорт, і в небо піднімається єдиний літак", — розповідає Дикий. За його словами, складна логістика вилилася для центру в додаткові витрати.
Наразі станція працює у звичайному режимі. Щоправда, є нюанс: учасники нинішньої 26-ї експедиції, які перебувають на "Вернадському", невакциновані. Коли минулого року відбувалася зміна, в Україні ще не було препаратів. Так що на борту криголама "Ноосфера", який 28 січня вирушив до Антарктиди з Одеси, є партія вакцини Pfizer, щоб уся команда на станції змогла отримати щеплення від коронавірусу перед відправкою на материк.Важливо