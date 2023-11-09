Человеческие спутники: ученые исследовали эволюцию вшей, чтобы понять нашу историю

Хотя человеческие вши — это неприятные паразиты, однако ученые обнаружили, что из них есть определенная польза. Поскольку вши нуждаются в нас для выживания, они стали спутниками нашей эволюции.

Куда бы ни пошли люди, вши всегда следуют за ними. Эти крошечные кровососущие паразиты являются частью человеческой истории в течение длительного времени, и недавнее исследование углубилось в их генетику, чтобы раскрыть несколько интересных историй, пишет IFLScience.

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Головные вши — виновники зуда кожи головы, и они были с нами на протяжении веков, эволюционируя вместе с человеком. В новом исследовании ученые изучили генетический состав вшей из 25 мест по всему миру, обнаружив две отдельные группы: одна из них распространена по всему миру, а другая — только в Европе и Америке.

Копая глубже, исследователи обнаружили уникальную группу вшей в Америке, которая может похвастаться происхождением как из глобального, так и из европейско-американского кластеров. Идея заключается в том, что эти вши являются смесью тех, что прибыли с первыми людьми, и тех, что были завезены во время европейской колонизации.

В подтверждение этого ученые обнаружили генетическую связь между вшами в Азии и Центральной Америке. Это имеет смысл, поскольку первоначальная миграция в Америку произошла через Берингов мост, соединяющий Восточную Азию и Северную Америку. Следовательно, вши в Центральной Америке сегодня все еще несут генетический отпечаток своих азиатских предков.

Вторая волна миграции вшей произошла в конце XV и XVI веков, когда Колумб плавал по океану. Америка и Афро-Евразия воссоединились после более чем 10 000 лет разлуки. В этом обмене они не только обменялись растениями, животными и культурами, но даже вши совершили это путешествие.

Исследователи отмечают, что эволюция вшей подобна историческим детективам, которые помогают нам понять историю человечества. В этом исследовании они сосредоточились на быстро меняющихся генетических маркерах, проливая свет на недавнюю историю. Но они предполагают, что маркеры, которые меняются медленнее, могут раскрыть еще более глубокие истории из нашего прошлого.

По словам исследователей, "человеческие вши — это больше, чем надоедливые человеческие паразиты, они являются "спутниками" нашей эволюции. Поскольку вши питаются кровью, они нуждаются в нас, чтобы выжить, и в течение миллионов лет это привело к долгой общей эволюционной истории".

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