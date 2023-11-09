Историческая подделка или настоящая реликвия: почему книги Сакромонте так загадочны (фото)

Легенда свидетельствует, что группа местных рабочих наткнулась на эти свинцовые пластины во время работы на холмах Сакромонте. Они утверждали, что нашли набор из 22 книг, исписанных латинским, арабским и ивритским текстом вместе с некоторыми иллюстрациями.

Свинцовые книги Сакромонте, также известные как Libros Plúmbeos или рукописи Сакромонте, это сборник якобы древних религиозных текстов, найденных в XVI веке на холмах Сакромонте близ Гранады, Испания. Эти тексты написаны на свинцовых пластинах и содержали ценную информацию о раннем христианстве и истории региона, пишет Ancient Origins.

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Открытие и значение

Легенда свидетельствует, что группа местных рабочих наткнулась на эти свинцовые пластины во время работы на холмах Сакромонте. Они утверждали, что нашли набор из 22 книг, списанных латинским, арабским и ивритским текстом вместе с некоторыми иллюстрациями.

Эту находку сначала восприняли как великое откровение, проливающее свет на раннее присутствие христианства в Гранаде и на святого Цецилия, одного из первых христианских мучеников на Пиренейском полуострове.

Сакромонте, исторический район на окраине Гранады, известен своими уникальными пещерными домами и был заселен гранадскими ромами. В одной из пещер между 1595 и 1606 годами нашли свинцовые книги, а также обгоревшие останки двенадцати человек, которые, как полагают, принадлежали святому Цецилию из Эльвиры и его последователям. Святой Цецилий сыграл решающую роль в христианизации Гранады, став первым епископом города и трагически погиб от приверженцев римского императора Нерона.

Гравюра под названием "Martirio de San Cecilio y dos escudos", что в переводе означает "Мученичество святого Цецилия и два щита" Франсиско Хейлана Фото: Public Domain

Находка свинцовых книг сначала вызвала ажиотаж в христианском обществе Гранады, даже привлекла внимание испанской королевской семьи. Ватикан, однако, поднял вопрос и пытался установить подлинность и перевести таинственные тексты.

С годами подлинность книги Сакромонте стала предметом дебатов и скептицизма. Ученые, как прошлого, так и настоящего, выражали обеспокоенность их происхождением и достоверностью. Лингвистические и исторические аномалии в текстах указывали на то, что их мог подделать кто-то с ограниченным пониманием языков и исторического контекста, которые они представляют.

Несмотря на широкие археологические раскопки в районе Сакромонте, не появилось никаких веских доказательств, подтверждающих находку первопечатных изданий. Отсутствие подтверждающих доказательств еще больше подпитывает сомнения в их подлинности.

Содержание свинцовых книг, сочетающее в себе элементы христианства, ислама и иудаизма, также вызывало сомнения среди экспертов. Некоторые утверждают, что такое сочетание религиозных традиций вряд ли могло сосуществовать в раннехристианскую эпоху, что указывает на возможный подлог.

Репродукция одной из главных книг Сакромонте Фото: Public Domain

Научный анализ и исторический контекст

Научный анализ самих свинцовых пластин показал, что они датируются XVI веком, совпадающим со временем их вероятного открытия. Будь они действительно древними, как утверждается, анализ показал бы это.

Более того, исторический контекст показывает, что XVI век в Испании обозначен религиозными потрясениями, с разными случаями религиозных подделок, направленных на усиление христианского присутствия в регионе. Испания, включая Гранаду, столетиями находилась под мусульманским владычеством, и испанцы были полны решимости отстаивать свою христианскую идентичность, когда они восстановили контроль.

В свете этих факторов большинство ученых и экспертов склонны считать свинцовые книги Сакромонте подделкой или, по меньшей мере, очень подозрительной. Хотя они имеют историческое и культурное значение для испанской истории и фольклора, они, как правило, не считаются подлинными древними текстами и не являются надежными источниками для понимания раннего христианства в Испании.

Однако некоторые продолжают верить в подлинность этих свинцовых книг, считая их важной частью истории Гранады. Вопрос остается открытым: являются ли Свинцовые книги Сакромонте подлинными реликвиями раннего христианства, или они являются попыткой XVI века усилить христианское влияние в регионе? Тайна хранится, и вы можете быть судьей.

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