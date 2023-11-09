Как появилась миллиарды лет назад Земля: телескоп Уэбб нашел подсказку в ближнем космосе

Космический телескоп Уэбб подтвердил существующую теорию о том, как формируются планеты.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Astrophysical Journal Letters, с помощью телескопа Уэбб ученые обнаружили водяной пар в протопланетных дисках возле близких к нам звезд. Это доказывает предположения ученых о том, как формируются планеты и как появилась наша Земля, пишет Space.

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Современная теория формирования планет предполагает, что все начинается с так называемого "сбора камней", то есть небольших кусков силикатной породы размером до 1 метра, покрытых льдом. Эти камни изначально находятся на краю протопланетного диска, окружающего молодую звезду, а затем перемещаются из-за трения, вызванного контактом с газом в диске, в его внутреннюю часть. После этого такие камни сталкиваются друг с другом и соединяются вместе, что приводит к образованию крупных камней, которые затем становятся протопланетами.

Телескоп Уэбб обнаружил водяной пар в двух протопланетных дисках, которые окружают молодые звезды возрастом 2-3 млн лет в регионе звездообразования Тельца, расположенном на расстоянии 430 световых лет от нас. Этот водяной пар является доказательством того, что ледяные камни перемещаются внутрь протопланетного диска, ведь именно этот вид воды поступает от таких камней.

Когда ледяные камни перемещаются ближе к звезде, то они пересекают так называемую снеговую линию. Это граница, преодолев которую та же вода прекращает находится в твердом состоянии. Например, в Солнечной системе во время формирования планет снеговая линия находилась примерно внутри орбиты Юпитера. Поэтому при перемещении ближе к звезде лед на камнях испарился и появился водяной пар.

Телескоп Уэбб обнаружил водяной пар в двух протопланетных дисках, которые окружают молодые звезды возрастом 2-3 млн лет в регионе звездообразования Тельца, расположенном на расстоянии 430 световых лет от нас Фото: BBC

В то же время наблюдения за этими протопланетными дисками с помощью радиотелескопа ALMA показало существование в них колец. Как они формируются ученые пока точно не знают. Одна из теорий говорит, что во время перемещения камней из внешней части диска они сталкиваются с областью высокого давления, поэтому их движение замедляется. Это приводит к тому, что камни формируют кольца в диске. Но пока не ясно, как эти кольца влияют на формирование планет. Также ученые до конца не понимают, какие условия необходимы для того, чтобы камни начали соединяться между собой для образования протопланет.

Авторы исследования говорят, что новые данные помогут найти ответы на эти и другие вопросы, связанные с появлением планет. В любом случае, телескоп Уэбб уже дал некоторые подсказки относительно того, где искать эти ответы.

По словам ученых, камни в Солнечной системе начали собираться вместе примерно 4,5 млрд лет назад, что привело к появлению всех планет, в том числе и Земли. Теперь ученые собираются провести новые наблюдения за протопланетными дисками у недалеких звезд, чтобы окончательно выяснить, как происходит процесс формирования планет и как именно появилась Земля.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что странная звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона появилась в результате "тихой" космической катастрофы. Авторы исследования предложили новую теорию происхождения одной из самых известных звезд.