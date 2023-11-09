ГМО, iPad и атомная бомба: как люди прошлого века предсказали будущее

В начале 1900-х люди описывали фантастические, в то время вещи, такие как смартфон или генно-модифицированные продукты. Прошло время, и многое воплотилось в реальность.

Повседневные аспекты, такие как гигиена или электронный банкинг, сейчас не вызывают удивления. В начале 1900-х годов они казались фантастикой — однако некоторые люди сумели предсказать их появление, пишет Grunge.

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Представьте, если бы в начале 1900-х годов кто-то сказал вам, что однажды люди будут носить маленькие устройства в карманах и будут мгновенно общаться с кем-либо по всему миру. Звучит как научная фантастика, не правда ли? Что ж, на удивление, некоторые визионеры прошлого угадывали это до жуткого точно.

Никола Тесла, известный своей новаторской работой в области инженерии, не только подарил нам переменный ток, но точно предсказал аспекты нашего будущего. В 1935 году он предсказал мир, в котором гигиена и физическая культура будут признаны областями образования и правительства.

Никола Тесла, известный своей новаторской работой в области инженерии, не только подарил нам переменный ток, но и точно предсказал аспекты нашего будущего Фото: Никола Тесла

Он предусмотрел создание должностей, ответственных за эти направления на уровне президентского кабинета, что и состоялось в 1953 году, когда правительство Америки создало Департамент здравоохранения, образования и социального обеспечения.

Тесла также предупреждал об опасности загрязнения от современных методов производства: "Больше людей будут умирать или болеть от загрязненной воды, чем от кофе, чая, табака и других стимуляторов". Сегодня от потребления загрязненной воды ежегодно умирают около 1,4 миллиона человек.

В 1926 году Тесла описал что-то удивительно близкое к сегодняшним смартфонам, предусматривая устройство, которое могло бы соединить весь мир беспроводной связью: "Мы сможем общаться друг с другом мгновенно, независимо от расстояния. Не только это, но через телевидение и телефонию мы будем видеть и слышать друг друга так же идеально, будто мы находимся лицом к лицу".

В 1967 году рекламный фильм под названием "1999 год" точно предсказал появление онлайн-покупок и электронного банкинга. Герой фильма использует компьютерный терминал для онлайн-покупок — концепция, отражающая сегодняшнюю электронную коммерцию, — и платит электронными деньгами ранняя версия того, что мы сейчас знаем как интернет-банкинг.

В 1967 году рекламный фильм под названием "1999 год" точно предсказал появление онлайн-покупок и электронного банкинга

В этом же фильме описана работа работника отдела ботаники проекта колонизации Марса. Он создал "гигантский персик с толстой защитной кожурой, похожей на кожуру мандарина", что очень похоже на генно-модифицированные продукты.

В 1900 году Джон Элфрет Уоткинс-младший сделал несколько интересных прогнозов, среди которых была идея о том, что американцы станут выше благодаря улучшению здоровья. Средний рост действительно увеличился благодаря лучшим медицинским практикам и питанию. Основным фактором этих изменений считается регулярное и умеренное потребление белка, кальция и витаминов A и D.

Уоткинс также предусмотрел цифровую фотографию, утверждая, что "если у Китая будет битва через сто лет, снимки ее самых ярких событий будут опубликованы в газетах через час". Сегодня благодаря смартфонам и интернету мы можем мгновенно делиться изображениями по всему миру.

В той же статье Уоткинс предусмотрел использование невидимых лучей для медицинской визуализации, подобно рентгеновским лучам. Удивительно точное предсказание, учитывая, насколько распространены сегодня компьютерные томографы и магнитно-резонансные томографы.

Томас Эдисон, автор более 1000 патентов, предсказал конец паровых двигателей в поездах и появление электрических поездов. Он даже предусмотрел сложные самолеты, хотя недооценил их скорость.

Аналогичные предсказания присутствуют и в художественных книгах, в частности Герберт Уэллс в своем романе 1914 года "Освобожденный мир" предусмотрел использование ядерной энергии и создание атомной бомбы, описав ее разрушительную силу и опустошения, которые она может повлечь за собой. Это было за десятилетие до ужасов Хиросимы и Нагасаки.

В романе Артура Кларка 1968 года "2001: Космическая одиссея" он описал устройство, похожее на iPad, с помощью которого люди могли получать доступ к информации в электронном виде. Еще одно точное предсказание нашего современного мира.

Марк Твен предсказал свою смерть, заявив, что встретится с кометой Галлея. "Я прибыл с кометой Галлея в 1835 году. В следующем году она появится снова, и я надеюсь выйти с ней. Это будет самое большое разочарование в моей жизни, если я не выйду с кометой Галлея", — сказал писатель в 1909 году. В следующем году, в возрасте 74 лет, он умер, действительно отойдя вместе с кометой Галлея.

Эти исторические видения будущего, некоторые из которых удивительно метки, напоминают нам, что иногда правда бывает удивительнее вымысла. Кто знает, что нынешние визионеры предсказывают для нашего будущего? Только время покажет.

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