Загадочные огни в небе: когда люди впервые задумались об инопланетянах

Свидетельства о колесницах богов, щитах в небе, небесном огне и других непонятных явлениях восходят к древности. Это вызывает закономерный вопрос: когда же люди начали задумываться, что, кроме нас, во Вселенной есть кто-то еще.

Related video

Странные огни в небе и необычные объекты — описания НЛО, которые на самом деле не являются чем-то современным. Тысячелетия назад люди сообщали, что видели в небе что-то непонятное, и эти свидетельства сохранились до наших времен, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В древнегреческих и древнеримских хрониках, датированных 223-91 годами до нашей эры, упоминается о "небесном огне", "дырах в небе" и "ночных солнцах" в небе. Хотя эти описания могут показаться похожими на встречи с инопланетными пришельцами, современная наука предлагает другое объяснение. Эти ранние наблюдения часто совпадали с 11-летними циклами полярных сияний, что свидетельствует о том, что люди были свидетелями природных явлений, таких как Северное сияние.

В других свидетельствах от 218 года до н. э. до 65 года н. э. описываются круглые щиты (вероятно, метеориты) и "огненные копья", простиравшиеся по небу. Некоторые даже упоминают о "кораблях" в небе, возможно, вследствие облачных образований или миражей. Во всех этих исторических свидетельствах мы не находим упоминаний об инопланетянах или посетителях из других миров. Вместо этого эти древние наблюдатели, вероятно, были свидетелями метеоритных дождей, птиц в полете или других природных явлений.

Это порождает вопрос: когда впервые возникла концепция внеземной жизни? Идея о том, что жизнь может существовать на других планетах, появилась еще в Древней Греции в пятом веке до нашей эры. Философы Левкипп и Демокрит предложили атомизм — веру в то, что Вселенная состоит из крошечных неделимых частиц, которые, объединяясь, образуют все, что мы видим. Демокрит пошел еще дальше, предположив, что с бесконечным количеством этих атомов должно существовать бесконечное количество миров.

По словам ученика Демокрита, Метродора Хиосского, невероятно, что в огромной Вселенной существует лишь один мир. По его словам, "кажется абсурдным, чтобы на большом поле рос лишь один стебель". Римский поэт Лукреций поддержал эту мысль, сказав: "Ничто во Вселенной не является уникальным и единственным, а потому в других регионах должны существовать другие земли, населенные различными племенами людей и породами зверей".

Хотя эти идеи могут звучать удивительно современно, важно отметить, что Демокрит жил во времена, когда люди еще не понимали, что звезды на самом деле являются далекими солнцами. Считалось, что эти "другие земли" не существуют на небе, а где-то вне нашего мира, подобно концепции параллельных вселенных в современной физике.

Вера в существование многих миров столкнулась с оппозицией со стороны аристотелевской философии, которая отвергала идею о множестве обитаемых планет. Религиозные взгляды того времени также отрицали любые научные идеи, которые не изображали Бога всемогущим. Однако в начале XV века произошел значительный сдвиг, когда Николаус Кребс написал влиятельную книгу.

В своей работе Николаус Кребс предположил, что жизнь, подобная земной, может существовать в солнечных и звездных регионах. Он отрицал мнение, что Земля является единственным населенным миром. Вместо этого он предполагал, что в каждой области Вселенной могут быть жители с разной природой, и все они происходят от Бога, которого он считал центром и окружностью всех звездных царств.

Хотя мы можем лишь догадываться о природе этих внеземных существ, идеи Кребса стали поворотным моментом в эволюции концепции внеземной жизни. Он считал, что солнечные существа, обитающие вблизи Солнца, могут быть более просветленными и духовными, чем те, что населяют Луну, тогда как те, что живут на Земле, считались более материальными и менее утонченными.

Важно

Зачем ученые "выпустили" зомби-вирус в Финляндии: математика, моделирование и изучение пандемий

Увлечение непонятным светом в небе имеет долгую историю, уходящую корнями в глубокую древность. Хотя современная наука дала естественные объяснения многим из этих явлений, концепция внеземной жизни была повторяющейся темой на протяжении всей истории.

От древнегреческих философов до более поздних мыслителей, таких как Кребс, идея жизни за пределами нашей планеты развивалась и продолжает захватывать наше воображение. Поиски внеземной жизни остаются предметом восхищения и научных исследований, с возможностью сделать революционные открытия в будущем.

Ранее Фокус писал, что Большого сфинкса могли создать не люди.

А также мы рассказывали об аномалии XVIII века. Ученых поразили причины сокращения населения тогдашней Франции.