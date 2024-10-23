Спасли от забвения: в древнем египетском храме нашли уникальные росписи (фото)

Египетские реставраторы спасли древние росписи в храме Хнума, спрятанные под копотью от костров, которые на протяжении лет разжигали местные жители. Теперь эти древние изображения снова можно увидеть в первоначальных цветах.

Related video

В храме римской эпохи, расположенном в Эсне, примерно в 60 километрах к югу от Луксора, Египет, продолжаются реставрационные работы. Хотя основное сооружение уже не существует, вестибюль или пронаос храма обнаружили более двух веков назад. По большей части он остается нетронутым, пишет Phys.org.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Проект возглавляет Хишам Эль-Лейти из Центра документации Министерства туризма и древностей Египта (MoTA), а также профессор Кристиан Ляйтц из Института древних ближневосточных исследований Тюбингенского университета в Германии.

Священный баркас со святыней Хнума, главного божества Эсны, который несут несколько священников Фото: University of Tübingen

На протяжении многих лет местные жители разжигали костры в храме, что привело к значительному почернению некогда ярких украшений стен и колонн. Специальная команда из 30 египетских реставраторов во главе с Ахмедом Эмамом шесть лет работала над восстановлением ярких цветов астрономических изображений, украшающих потолок и 18 внутренних колонн.

Недавно проект перешел в новую фазу, сосредоточившись на южных стенах. Команда успешно отреставрировала южную внутреннюю стену и часть западной задней стены, открыв оригинальные цвета, в которых преобладают яркие желтые и красные пигменты.

Эти оттенки резко контрастируют с соседним храмом Дендара, известным своей светло-голубой и белой палитрой. Кристиан Лейтц отметил значительную находку этого года — сложные расписные детали на одежде фигур храма, которые ранее были скрыты копотью.

Среди наиболее заметных открытий — декоративные элементы на тронных изображениях, такие как сцена жертвоприношения, изображающая лук и стрелы, подаренные богине Нейт. Команда идентифицировала четыре нарисованных лука, предполагая ссылку на символические "девять луков", представляющие Верхний и Нижний Египет и другие территории. Кроме того, в другой сцене изображены мотивы папируса и лилий, символизирующие власть фараона над обоими регионами страны.

Также реставраторы обнаружили сцену с изображением священной барки божества Хнума. Лодка, которую несли несколько жрецов в церемониальной процессии, имела особое значение, позволяя местным жителям увидеть святыню бога во время празднований. В течение остального года эта святыня оставалась спрятанной внутри храма, доступной только для жрецов.

Работы по консервации возобновятся в ноябре, и основное внимание будет сосредоточено на очистке внешних частей шести передних колонн храма. Из-за сильной летней жары эти работы могут быть проведены лишь в прохладные зимние месяцы. Реставрация храма Эсна финансируется Фондом Древнего Египта, Американским исследовательским центром в Египте и Фондом Герды Хенкель.

Важно

Нашли потерянную колонию: в Амазонии археологи сделали уникальное открытие

Пронаос, построенный из песчаника, имеет 37 метров в длину, 20 метров в ширину и 15 метров в высоту. Он датируется периодом правления римского императора Клавдия (41-54 гг. н. э.) и, вероятно, был больше, чем первоначальное здание храма.

Его центральное расположение в черте города сыграло ключевую роль в его сохранении, защитив его от разборки на строительные материалы — судьбы, которая постигла многие другие древние сооружения в период индустриализации Египта.

Ранее Фокус писал о найденной в Польше золотой монете. Находка, которая датируется XV веком, изображает архиепископа Трира.

Также мы рассказывали об обнаруженных в Эль-Хазне, древнем храме в Петре, захоронениях набатейцев. Ученые считают, что похороненные лица имели высокий статус.