Нашли потерянную колонию: в Амазонии археологи сделали уникальное открытие

Исследуя Амазонию, археологи обнаружили португальскую колонию, которая считалась утраченной. Открытие произошло благодаря использованию технологии LiDAR, которая помогла найти систему улиц города.

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Археологи обнаружили давно утраченное колониальное поселение в Амазонии, датированное XVIII веком. Это открытие стало частью масштабной инициативы, направленной на выявление археологических памятников в регионе Амазонки с помощью передовых технологий и опыта местных исследователей, пишет Heritage Daily.

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Директор Музея археологии и этнографии Университета Сан-Паулу Эдуардо Невес поделился подробностями открытия в Манаусе. Он рассказал, что систему улиц забытого поселения удалось обнаружить с помощью технологии LiDAR. Ученый пояснил, что поселение было заброшено после столетий португальского колониального господства.

Технология LiDAR, которая измеряет расстояние, посылая лазерные импульсы на Землю, позволила исследователям составить цифровую карту скрытого ландшафта. Эта технология сыграла решающую роль в выявлении не только поселения, но и других выдающихся особенностей региона.

Невес отметил, что это открытие является важным дополнением к истории колониальной португальской Амазонии, которая процветала с XVII века до обретения Бразилией независимости в начале XIX века.

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Кроме колониального поселения, археологи рассказали о еще двух находках в штате Рондония. Первая — это каменная постройка, обозначенная геометрическими формами, включая дороги и фигуры в виде квадратов и кругов.

Вторая — сетчатая структура, назначение которой остается неопределенным. Хотя точную функцию этих образований еще предстоит определить, Невес отметил сходство с похожими находками в соседней Боливии.

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