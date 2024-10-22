Знайшли втрачену колонію: в Амазонії археологи зробили унікальне відкриття

Досліджуючи Амазонію, археологи виявили португальську колонію, яка вважалася втраченою. Відкриття відбулося завдяки використанню технології LiDAR, яка допомогла знайти систему вулиць міста.

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Археологи виявили давно втрачене колоніальне поселення в Амазонії, датоване XVIII століттям. Це відкриття стало частиною масштабної ініціативи, спрямованої на виявлення археологічних пам'яток в регіоні Амазонки за допомогою передових технологій і досвіду місцевих дослідників, пише Heritage Daily.

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Директор Музею археології та етнографії Університету Сан-Паулу Едуардо Невес поділився подробицями відкриття в Манаусі. Він розповів, що систему вулиць забутого поселення вдалося виявити за допомогою технології LiDAR. Вчений пояснив, що поселення було покинуте після століть португальського колоніального панування.

Технологія LiDAR, яка вимірює відстань, посилаючи лазерні імпульси на Землю, дозволила дослідникам скласти цифрову карту прихованого ландшафту. Ця технологія відіграла вирішальну роль у виявленні не лише поселення, але й інших визначних особливостей регіону.

Невес наголосив, що це відкриття є важливим доповненням до історії колоніальної португальської Амазонії, яка процвітала з XVII століття до здобуття Бразилією незалежності на початку XIX століття.

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Окрім колоніального поселення, археологи розповіли про ще дві знахідки в штаті Рондонія. Перша — це кам'яна споруда, позначена геометричними формами, включаючи дороги і фігури у вигляді квадратів і кіл.

Друга — сітчаста структура, призначення якої залишається невизначеним. Хоча точну функцію цих утворень ще належить визначити, Невес відзначив схожість зі схожими знахідками в сусідній Болівії.

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