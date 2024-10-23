Врятували від забуття: у древньому єгипетському храмі знайшли унікальні розписи (фото)

Єгипетські реставратори врятували стародавні розписи у храмі Есна, заховані під кіптявою від вогнищ, які впродовж років розпалювали місцеві жителі. Тепер ці стародавні зображення знову можна побачити у первісних кольорах.

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У храмі римської епохи, розташованому в Есні, приблизно за 60 кілометрів на південь від Луксора, Єгипет, тривають реставраційні роботи. Хоча основна споруда вже не існує, вестибюль або пронаос храму виявили понад два століття тому. Здебільшого він залишається недоторканим, пише Phys.org.

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Проєкт очолює Хішам Ель-Лейті з Центру документації Міністерства туризму і старожитностей Єгипту (MoTA), а також професор Крістіан Ляйтц з Інституту давніх близькосхідних досліджень Тюбінгенського університету в Німеччині.

Священний баркас зі святинею Хнума, головного божества Есни, який несуть кілька священиків Фото: University of Tübingen

Впродовж багатьох років місцеві жителі розпалювали багаття в храмі, що призвело до значного почорніння колись яскравих прикрас стін і колон. Спеціальна команда з 30 єгипетських реставраторів на чолі з Ахмедом Емамом шість років працювала над відновленням яскравих кольорів астрономічних зображень, що прикрашають стелю та 18 внутрішніх колон.

Нещодавно проєкт перейшов у нову фазу, зосередившись на південних стінах. Команда успішно відреставрувала південну внутрішню стіну та частину західної задньої стіни, відкривши оригінальні кольори, в яких переважають яскраві жовті та червоні пігменти.

Ці відтінки різко контрастують із сусіднім храмом Дендара, відомим своєю світло-блакитною та білою палітрою. Крістіан Лейтц відзначив значну знахідку цього року — складні розписні деталі на вбранні фігур храму, які раніше були приховані кіптявою.

Серед найбільш помітних відкриттів — декоративні елементи на тронних зображеннях, такі як сцена жертвоприношення, що зображує лук і стріли, подаровані богині Нейт. Команда ідентифікувала чотири намальовані луки, припускаючи посилання на символічні "дев'ять луків", що представляють Верхній і Нижній Єгипет та інші території. Крім того, в іншій сцені зображені мотиви папірусу та лілій, що символізують владу фараона над обома регіонами країни.

Також реставратори виявили сцену із зображенням священної барки божества Хнума. Човен, який несли кілька жерців у церемоніальній процесії, мав особливе значення, дозволяючи місцевим жителям побачити святиню бога під час святкувань. Протягом решти року ця святиня залишалася захованою всередині храму, доступною лише для жерців.

Роботи з консервації відновляться в листопаді, і основна увага буде зосереджена на очищенні зовнішніх частин шести передніх колон храму. Через сильну літню спеку ці роботи можуть бути проведені лише в прохолодні зимові місяці. Реставрація храму Есна фінансується Фондом Стародавнього Єгипту, Американським дослідницьким центром в Єгипті та Фондом Герди Хенкель.

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Пронаос, побудований із пісковику, має 37 метрів завдовжки, 20 метрів завширшки і 15 метрів заввишки. Він датується періодом правління римського імператора Клавдія (41-54 рр. н. е.) і, ймовірно, був більшим, ніж первісна будівля храму.

Його центральне розташування в межах міста відіграло ключову роль у його збереженні, захистивши його від розбирання на будівельні матеріали — долі, яка спіткала багато інших стародавніх споруд у період індустріалізації Єгипту.

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