Загадкові вогні в небі: коли люди вперше замислилися про інопланетян

Свідчення про колісниці богів, щити в небі, небесний вогонь та інші незрозумілі явища сягають древності. Це викликає закономірне питання: коли ж люди почали задумуватися, що, окрім нас, у Всесвіті є ще хтось.

Related video

Дивні вогні в небі та незвичні об'єкти — описи НЛО, які насправді не є чимось сучасним. Тисячоліття тому люди повідомляли, що бачили в небі щось незрозуміле, й ці свідчення збереглися до наших часів, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У давньогрецьких і давньоримських хроніках, датованих 223-91 роками до нашої ери, згадується про "небесний вогонь", "діри в небі" і "нічні сонця" в небі. Хоча ці описи можуть здатися схожими на зустрічі з інопланетними прибульцями, сучасна наука пропонує інше пояснення. Ці ранні спостереження часто збігалися з 11-річними циклами полярних сяйв, що свідчить про те, що люди були свідками природних явищ, таких як Північне сяйво.

В інших свідченнях від 218 року до н. е. до 65 року н. е. описуються круглі щити (ймовірно, метеорити) і "вогняні списи", що простягалися по небу. Деякі навіть згадують про "кораблі" в небі, можливо, внаслідок хмарних утворень або міражів. У всіх цих історичних свідченнях ми не знаходимо згадок про інопланетян або відвідувачів з інших світів. Натомість ці стародавні спостерігачі, ймовірно, були свідками метеоритних дощів, птахів у польоті або інших природних явищ.

Це породжує питання: коли вперше виникла концепція позаземного життя? Ідея про те, що життя може існувати на інших планетах, з'явилася ще в Стародавній Греції у п'ятому столітті до нашої ери. Філософи Левкіпп і Демокріт запропонували атомізм — віру в те, що Всесвіт складається з крихітних неподільних частинок, які, об'єднуючись, утворюють все, що ми бачимо. Демокріт пішов ще далі, припустивши, що з нескінченною кількістю цих атомів має існувати нескінченна кількість світів.

За словами учня Демокріта, Метродора Хіоського, неймовірно, що у величезному Всесвіті існує лише один світ. За його словами, "здається абсурдним, щоб на великому полі росло лише одне стебло". Римський поет Лукрецій підтримав цю думку, сказавши: "Ніщо у Всесвіті не є унікальним і єдиним, а тому в інших регіонах повинні існувати інші землі, населені різними племенами людей і породами звірів".

Хоча ці ідеї можуть звучати напрочуд сучасно, важливо зазначити, що Демокріт жив у часи, коли люди ще не розуміли, що зірки насправді є далекими сонцями. Вважалося, що ці "інші землі" не існують на небі, а десь поза нашим світом, подібно до концепції паралельних всесвітів у сучасній фізиці.

Віра в існування багатьох світів зіткнулася з опозицією з боку аристотелівської філософії, яка відкидала ідею про безліч населених планет. Релігійні погляди того часу також заперечували будь-які наукові ідеї, які не зображували Бога всемогутнім. Однак на початку XV століття стався значний зсув, коли Ніколаус Кребс написав впливову книгу.

У своїй праці Ніколаус Кребс припустив, що життя, подібне до земного, може існувати в сонячних і зоряних регіонах. Він заперечував думку, що Земля є єдиним населеним світом. Натомість він припускав, що в кожній області Всесвіту можуть бути мешканці з різною природою, і всі вони походять від Бога, якого він вважав центром і окружністю всіх зоряних царств.

Хоча ми можемо лише здогадуватися про природу цих позаземних істот, ідеї Кребса стали поворотним моментом в еволюції концепції позаземного життя. Він вважав, що сонячні істоти, які мешкають поблизу Сонця, можуть бути більш просвітленими і духовними, ніж ті, що населяють Місяць, тоді як ті, що живуть на Землі, вважалися більш матеріальними і менш витонченими.

Важливо

Навіщо вчені "випустили" зомбі-вірус у Фінляндії: математика, моделювання і вивчення пандемій

Захоплення незрозумілим світлом у небі має довгу історію, що сягає корінням у глибоку давнину. Хоча сучасна наука дала природні пояснення багатьом з цих явищ, концепція позаземного життя була повторюваною темою протягом всієї історії.

Від давньогрецьких філософів до пізніших мислителів, таких як Кребс, ідея життя за межами нашої планети розвивалася і продовжує захоплювати нашу уяву. Пошуки позаземного життя залишаються предметом захоплення і наукових досліджень, з можливістю зробити революційні відкриття в майбутньому.

Раніше Фокус писав, що Великого Сфінкса могли створити не люди.

А також ми розповідали про аномалію XVIII століття. Вчених вразили причини скорочення населення тогочасної Франції.