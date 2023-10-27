Навіщо вчені "випустили" зомбі-вірус у Фінляндії: математика, моделювання і вивчення пандемій

Завдяки праці вчених, у Фінляндії "розпочався" зомбі апокаліпсис. На щастя, тільки в симуляції для вивчення поширення пандемій.

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Вчені з Фінляндії використали моделювання зомбі апокаліпсиса, щоб зрозуміти, як поширюються хвороби. Ймовірно, це може допомогти нам підготуватися до майбутніх пандемій у реальному світі, пише ScienceAlert.

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Під керівництвом математикині Пауліни Ілмонен з Університету Аалто дослідницька група створює моделі гіпотетичного нашестя зомбі, щоб вивчити, як пошесть мерців пошириться Фінляндією. Хоча повні результати ще не отримані, перші висновки є досить цікавими.

Одне з неймовірних відкриттів цих симуляцій — вузьке вікно для стримування нашестя зомбі. Якби в Гельсінкі з'явився лише один зомбі, місто повинно було б відреагувати протягом лише семи годин, або знищивши "інфікованого", або закривши територію на карантин. За словами дослідників, якщо не діяти оперативно, зомбі захоплять всю країну.

"Я здивувалася, наскільки швидко ми повинні реагувати, щоб зберегти життя нашого населення, — каже Ілмонен. — Це змусило мене замислитися над такими моральними питаннями, як права певних людей і права популяції".

Використання вигаданих сценаріїв для вивчення поширення хвороб не є чимось новим. Зомбі використовувалися для залучення студентів-медиків до вивчення епідеміології і викликали інтерес у різних галузях, включаючи математику. Навіть Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) використовували зомбі в кампанії з підвищення готовності населення до пандемії в 2011 році.

У 2005 році інцидент "Зіпсована кров" у багатокористувацькій грі World of Warcraft привернув увагу епідеміологів своєю схожістю з реальним поширенням пандемії. Це показало силу симуляції в розумінні поширення інфекційних захворювань. Навіть гру Plague Inc. використали для вивчення пандемії COVID-19.

Однак розробка симуляції, яка б точно імітувала реальні сценарії, є досить складним завданням.

"Яка ймовірність того, що людина переможе зомбі? Проблема в тому, що тут ми ходимо наосліп, оскільки реальні дані з таких питань дуже обмежені", — пояснює математик Лаурі Віітасаарі з Упсальського університету.

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Математикиня Наталія Веселінова з Університету Аалто додає: "Велика кількість взаємодій між людиною і зомбі, які необхідно змоделювати, робить цю модель обчислювально інтенсивною". Щоб подолати цю проблему, вони спростили модель, щоб вона могла працювати ефективно, але водночас давала реалістичні результати.

Тепер, коли команда продемонструвала ефективність своїх симуляцій, вони вважають, що цей підхід може бути застосований для вивчення інших регіонів світу та різних сценаріїв. Наприклад, його можна використати для вивчення того, як поширюються чутки та дезінформація, що допоможе у розробці стратегій боротьби з ними.

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