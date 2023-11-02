Аномалія XVIII століття. Вчених вразили причини скорочення населення тогочасної Франції: що знайшли

У великому історичному масштабі зростання і скорочення населення відбувалося за досить передбачуваною схемою. Однак Франція XVIII століття стала винятком.

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Протягом більшої частини людської історії життя було важкою подорожжю, позначеною такими викликами, як голод, хвороби та висока дитяча смертність. У відповідь на це суспільства народжували багато дітей, щоб компенсувати втрати, пише Big Think.

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Цей цикл тривав доти, доки рівень життя не покращився завдяки освіті та розвитку, а загальний рівень смертності не знизився. Однак культурні норми відставали — люди продовжували народжувати багато дітей навіть тоді, коли вже не вмирали так часто.

Це призвело до демографічного вибуху. Зрештою, все нормалізувалося, і чисельність населення або стагнувала, або зменшувалася, оскільки менша кількість населення насолоджувалася більшим добробутом. Ця модель керувала більшістю країн протягом всієї історії.

Але з цього правила є виняток, і це Франція. У XVIII столітті, коли країна все ще боролася з бідністю та високим рівнем смертності, сталося дещо незвичайне. Її населення скоротилося. Історики давно міркували, чому це сталося, і ось нове дослідження Манчестерського університету проливає світло на цю аномалію: секуляризація.

Французька революція 1789 року стала важливим поворотним моментом. Серед багатьох змін вона відзначилася сильним поштовхом до секуляризації (зміни у взаємовідносинах релігії з суспільством у напрямку звільнення від релігійного впливу).

Нові французькі уряди демонтували християнські символи, зняли хрести і замінили організовану релігію на Культ Розуму і Культ Верховної Істоти. Однак цей зсув у бік секуляризму розпочався ще до революції.

У своєму новому дослідженні Гійом Блан виділив кілька ознак цієї зміни. По-перше, світські заповіти (на противагу релігійним) зросли з 10% у 1710 році до 80% у 1780 році. По-друге, наприкінці XVIII століття на душу населення припадало значно менше священнослужителів, ніж на початку.

Крім того, протягом століть, що передували Французькій революції, Франція пережила релігійні війни і переслідування на релігійному ґрунті, створивши розділену націю з католицькими і протестантськими регіонами. Цей поділ дозволив Блану дослідити секуляризацію як у національному, так і в регіональному контексті.

Блан виявив, що секуляризація корелює зі зниженням народжуваності як на національному, так і на регіональному рівнях. Інакше кажучи, чим більше французи ставали світськими, тим менше у них народжувалося дітей. Це логічний зв'язок — коли ви усуваєте релігійні впливи, які заохочують людей мати більше дітей, рівень народжуваності падає.

Але чи була секуляризація єдиною причиною скорочення населення?

Блан стверджує, що це справді основна причина. Він пише: "Ні грамотність, ні щільність населення, ні урбанізація не мали значного або великого впливу на час переходу [до зниження народжуваності]. Ці результати свідчать про те, що накопичення людського капіталу, доіндустріальний чи сучасний розвиток не були рушійними силами переходу у Франції, що відповідає даним на макроекономічному рівні".

Навіть якщо взяти до уваги інші фактори, секуляризація виявляється головним рушієм скорочення населення Франції в цей час.

Бебі-бум у Британії

Сьогодні Франція значно менша за Німеччину і приблизно такого ж розміру, як Великобританія. Але у XVIII столітті приблизно кожен шостий європеєць був французом. Вони були, з великим відривом, найбільш густонаселеною нацією на континенті. Цікаво порівняти, як Франція і Великобританія розвивалися протягом наступних десятиліть.

Велика Британія очолила промислову революцію, що супроводжувалася значним покращенням освіти, продуктивності праці та якості життя. Як і передбачала стандартна модель зміни чисельності населення, воно зростало в міру того, як підвищувався рівень життя. Крім того, промислова революція принесла значне економічне зростання, що призвело до збільшення ВВП на душу населення. Тобто Британія стала більшою і багатшою.

Франція, з іншого боку, індустріалізувалася набагато пізніше, ніж Британія, відстаючи від неї на сто-двісті років. Попри це відставання, французький ВВП на душу населення майже зрівнявся з британським.

Як це сталося? Відповідь криється у зниженні народжуваності у Франції. Маючи меншу кількість населення, Франція все ж змогла досягти аналогічного доходу на душу населення після 1760 року, кинувши виклик авторитету церкви і знизивши народжуваність, тим самим обмеживши приріст населення.

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Підсумовуючи, дослідження Блана не має на меті переглянути усталену модель зміни чисельності населення. Франція цікава тим, що вона інша, тому було б неправильно застосовувати ці висновки — а саме, що секуляризація призводить до скорочення населення — за межами Франції XVIII століття.

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