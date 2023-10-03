Колесницы богов и летающие тарелки: древние люди могли видеть НЛО еще тысячи лет назад (фото)

Небо всегда занимало особое место в истории человечества — от примет обреченности до знаков спасения. Однако некоторые небесные явления и "гости" выходили за любые возможные пределы объяснений.

Related video

Вы когда-нибудь смотрели на небо и видели что-то странное, что-то, что не могли объяснить? Что ж, вы не одиноки. Люди наблюдали загадочные объекты в небе на протяжении тысячелетий, и оказывается, это не новое явление, пишет Ancient Origins.

Эти загадочные воздушные объекты, которые часто называют неопознанными воздушными явлениями (НЛО), недавно привлекли внимание Конгресса США. Но прежде чем делать поспешные выводы о маленьких зеленых пришельцах, стоит окунуться в историю этих странных наблюдений.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Джованни Баттиста Фонтана, "Видение Иезекииля", 1579 год. Фото: Public Domain

Древние культуры по всему миру задокументировали свои собственные встречи с необычными объектами в небе. Например, в Библии пророк Иезекииль описал божественную колесницу, что светилась, как раскаленный металл, и которой управляли существа с четырьмя лицами и четырьмя крыльями. В индуистских мифах боги изображались верхом на летающих колесницах, исследуя Вселенную.

Даже римляне имели свою долю небесных тайн. Во время Второй Пунической войны, когда Рим столкнулся с угрозой генерала Ганнибала, историк Ливий упоминает о "зрелище сверкающих в небе кораблей". В этих древних свидетельствах часто используются такие слова, как "сияющий" или "сверкающий", чтобы описать эти воздушные явления — особенности, которые напоминают нам современные наблюдения за БПЛА.

Ливий также записал другие случаи, такие как появление "большого флота" в небе и "круглых щитов", появлявшихся над центральной Италией во время кризисных ситуаций. Эти описания могут напомнить образ "летающих тарелок", который стал известным во время "холодной войны".

Король и его свита выступают против дам во время небесной битвы, ок. 1600 г. Фото: Public Domain

Греческий писатель Плутарх рассказал историю о странном объекте, появившемся между двумя армиями. По форме он напоминал кувшин из-под вина, а по цвету — расплавленное серебро. Хотя некоторые могут подумать, что это был метеорит, акцент Плутарха на его блестящей, металлической природе свидетельствует об обратном. Обе армии посчитали это плохим знаком и отступили.

Перенесемся в 65 год нашей эры, и римско-еврейский историк Иосиф Флавий сообщает о воздушной битве между НЛО, описывая "колесницы" в небе и "вооруженные батальоны, мчащиеся сквозь облака". По его словам, это причудливое зрелище предвещало победу римлян.

На протяжении всей истории, от античных времен до средневековья, люди часто видели необычные объекты в небе как знаки. Эти наблюдения были связаны с религиозными верованиями, а иногда представали надеждой или страхом перед Судным днем, о котором упоминается в Книге Откровения.

Несекретный эскиз НЛО от ЦРУ Фото: Public Domain

В последнее время миллионы взрослых людей сообщают о собственных встречах с НЛО. Интересно, что некоторые из них являются верующими, а другие — нет. Уфология, изучение НЛО, стала для некоторых способом преодолеть разрыв между религией и наукой, предлагая уникальный взгляд на неизвестное.

Хотя мы, возможно, никогда не узнаем точно, чем были эти древние и современные НЛО, ясно одно: они часто совпадают с периодами тревоги и перемен. Они служат напоминанием о том, что люди издавна искали в небе знаков и объяснений в кризисные времена.

Поэтому в следующий раз, когда вы посмотрите на небо и увидите что-то непонятное, знайте, что вы являетесь частью древней традиции наблюдателей за небом, которые ищут ответы и смысл в безграничном неизвестном.

Ранее Фокус писал о том, как ученые раскопали целый древний город, но не могут его идентифицировать.

А также мы рассказывали о легенде, которая переходила из поколения в поколение. Оказывается, она — правдива, и исследователи смогли это доказать, найдя храм.