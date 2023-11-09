Обнаружен самый далекий двойник Млечного Пути: сделаны неожиданные открытия, нарушающие теории

Ученые обнаружили особенность спиральных галактик, которая не могла появиться в ранней Вселенной. Но и это еще не все.

Астрономы объявили о том, что с помощью космического телескопа Уэбб они обнаружили самого далекого двойника Млечного Пути – спиральную галактику с перемычкой на расстоянии 11,7 млрд световых лет от нас. Ранее считалось, что перемычки у галактик появились примерно через 4 млрд лет после Большого взрыва, но новое открытие все меняет. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Неожиданная спиральная галактика

Космический телескоп Уэбб обнаружил самую далекую галактику из известных астрономов, которая удивительно похожа на наш Млечный Путь. Эта галактика существовала уже через 2,1 млрд лет после Большого взрыва и является спиральной галактикой с перемычкой. Галактика, получившая название ceers-2112 имеет такую же яркую полосу из звезд и межзвездного газа в своем центре, что и Млечный Путь.

Ученые считали, что такая особенность спиральных галактик появляется уже в закончивших свое формирование астрономических объектах. То есть это должны быть уже зрелые галактики, которые существовали как минимум через 4 млрд лет после Большого взрыва. При этом, по словам ученых, только примерно у 70% всех известных спиральных галактик имеются перемычки.

Художественное изображение спиральной галактики с перемычкой Ceers-2112, наблюдаемой в ранней Вселенной. Земля отражается в призрачном пузыре, окружающем галактику, напоминая о связи между Млечным Путем и звездой-2112 Фото: space.com

Но новое открытие показывает, что даже молодые спиральные галактики, такие как ceers-2112, расположенная на расстоянии 11,7 млрд световых лет от нас, имели перемычки. Учитывая возраст Вселенной в 13,8 млрд лет, эта галактика существовала уже через 2,1 млрд лет после рождения космоса.

Млечный Путь Фото: SciTechDaily

Бросает вызов современным теориям

По словам авторов исследования, факт существования перемычки у галактики в ceers-2112 из ранней Вселенной бросает вызов современным теориям образования галактик. Ведь они говорят о том, что условия в раннем космосе не позволяли формироваться спиральным галактикам с такой особенностью.

По словам ученых, теперь им нужно выяснить, чего же не хватает в существующих теоретических моделях формирования галактик. Или может быть эти модели вообще нужно изменить, ведь процессы в ранней Вселенной происходили по-другому.

Меняет понимание темной материи

Но не только вышеуказанные данные удивили ученых. Новое открытие может изменить понимание того, какую роль в ранней Вселенной играла темная материя.

Считается, что она составляет 85% всей материи во Вселенной и значительно повлияла на формирование галактик уже через 380 тысяч лет после Большого взрыва. Но наблюдение за галактикой ceers-2112 показывают, что в процессе ее эволюции главную роль играла обычная материя, а не темная. И это происходило через 2 млрд лет после появления космоса.

Как уже писал Фокус телескоп Уэбб нашел подсказку в ближнем космосе о том, как появилась миллиарды лет назад Земля. Космический телескоп подтвердил существующую теорию о том, как формируются планеты.

Также Фокус писал о том, что появились новые впечатляющие кадры столкновения аппарата NASA c астероидом. Астроном-любитель собрал лучшие изображения столкновения зонда DART с астероидом Диморф.