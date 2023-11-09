Столкновение аппарата NASA c астероидом: появились новые впечатляющие кадры (видео)

Астроном-любитель собрал лучшие изображения столкновения зонда DART с астероидом Диморф.

Related video

Жасинт Перес, астроном-любитель из Испании, использовал набор необработанных снимков, чтобы создать серию видеороликов, на которых показан момент столкновения аппарата NASA с околоземным астероидом. Благодаря этим изображениям можно получить новое представление о катастрофическом событии, которое спланировали ученые и произошедшем в конце сентября прошлого года, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Миссия DART представляла собой экспериментальный проект NASA, целью которого было изменение орбиты околоземного астероида Диморф, во время его вращения вокруг астероида Дидим, с помощью удара космическим аппаратом.

Ученые успешно проверили способ избежать планетарной катастрофы в случае приближения к Земле опасного астероида, который может упасть на планету. То есть, теперь известно, что с помощью космических аппаратов можно менять направление полета астероидов, чтобы они не врезались в нашу планету.

Важно

Увидели впервые. Обнаруженный аппаратом NASA спутник астероида оказался другим объектом (фото)

Для проведения эксперимента NASA выбрало два астероида – Дидим (ширина 780 м) и Диморф (ширина 160 м). Последний является спутником Дидима и совершал полный оборот вокруг более крупного камня за примерно за 11,9 часов. Для того, чтобы миссию можно было считать успешной аппарат DART должен был изменить траекторию полета Диморфа, чтобы изменился период его вращения.

В конце сентября прошлого года аппарат NASA на огромной скорости врезался в целевой камень, в результате чего в космос улетело много обломков. За моментом столкновения наблюдал другой космический аппарат под названием LICIAcube, который заранее отделился от аппарата DART. С помощью двух камер маленький зонд сделал очень много снимков и благодаря полученным данным ученые смогли выяснить, какими были последствия этого столкновения. Напоминаем, что орбитальный период Диморфа был изменен, а значит миссия прошла успешно.

Жасинт Перес взял необработанные изображения аппарата LICIAcube, поработал над ними и создал серию видеороликов, которые представил в социальной сети Х. На этих кадрах можно увидеть огромные выбросы обломков с поверхности Диморфа, которые оказались намного больше, чем ожидали ученые. После удара в космос улетело более миллиона килограммов обломков, а также образовался своеобразный кометный хвост, который в течение нескольких месяцев увеличился до размера в 10 тысяч км.

Ученые выяснили, что период вращения Диморфа сократился на 33 минуты, что было намного больше, чем изначально предполагалось. Но эти изменения произошли не только в результате удара по космическому камню. Исследования показали, что в основном траектория полета Диморфа изменилась в результате выброса обломков, который передал гораздо более сильный импульс астероиду, чем само столкновение.

Ученые пришли к выводу, что сбить с пути опасный астероид, летящий к Земле, легче, если он не является твердым камнем, а состоит из множества камней.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование показало, что на самом деле Диморф был когда-то частью астероида Дидим, а затем сформировался в качестве отдельного астероида-спутника.