Мечта каждого: в Польше нашли клад золотых монет времен Второй мировой войны (фото)

В Польше энтузиасты с металлоискателями нашли уникальный клад времен Второй мировой войны. Клад состоит из 70 золотых монет и оценивается в более чем 24 тысяч долларов.

Команда поисковиков из Ассоциации поисковых групп Щецина, недавно наткнулась на клад в лесах вблизи Щецина, Польша. Но это был не просто клад, а смесь американских долларов и рублей с интересной историей, пишет HeritageDaily.

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Поисковики имели задачу найти реликвии времен Второй мировой войны, в частности, битвы за город, состоявшейся между Советской Красной Армией и Вермахтом. Перед началом войны Вермахт сделал Щецин своей штаб-квартирой. В то время поляки составляли менее 1% жителей города, и они подвергались преследованиям при нацистском режиме.

В 1944 году интенсивные бои и воздушные налеты союзников вызвали хаос, разрушив 65% сооружений Щецина, включая центр города и промышленность. Советские войска в конце концов захватили город в 1945 году, что заставило большинство жителей покинуть свои дома.

Щецинские поисковики сделали интересную находку: на глубине 15-20 см они обнаружили проржавевшую металлическую жестянку, содержащую 70 монет Фото: Szczecin Search Group Association

Теперь щецинские поисковики сделали интересную находку: на глубине 15-20 см они обнаружили проржавевшую металлическую жестянку, содержащую 70 монет. Общая стоимость этой находки оценивается примерно в 100 000 злотых, что эквивалентно более 24 000 долларов США.

Во время предварительного осмотра специалисты идентифицировали двуглавого орла Свободы, двадцатидолларовую золотую монету конца 1800-х — начала 1900-х годов. Эта монета, разработанная Джеймсом Б. Лонгакром, имеет надпись "In God We Trust" ("На Бога уповаем") и находилась в обращении между 1877 и 1907 годами.

Кроме того, они нашли десятидолларовые золотые монеты с изображением индейского орла, датированные 1912 годом, дизайнером которых был Август Сен-Годенс, и что находились в обращении с 1907 по 1933 год.

Лукаш Истельски из Ассоциации поисковых групп Щецина выразил свою радость: "Это мечта каждого поисковика. Это не только материальное сокровище, но, прежде всего, большое открытие".

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