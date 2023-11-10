Пряталась в молитвеннике: 500-летняя записка рассказала о неизвестных ранее землетрясениях в Италии

Исследуя землетрясения 1456 года, итальянский геолог случайно наткнулся на записи о событиях за десять лет до того. Как оказалось, в еврейском молитвеннике 1446 года записана история серии землетрясений, которые длились несколько месяцев.

Геолог, что углубился в исторические записи Ватикана, наткнулся на старинную записку в еврейском молитвеннике, проливающую свет на серию землетрясений, которые потрясли Италию в XV веке. Эта случайная находка рассказывает о серии землетрясений 1446 года, которые произошли в Камерино, Италия, пишет Live Science.

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Паоло Галли, эксперт по землетрясениям, работающий в Департаменте гражданской защиты Италии, искал записи другого землетрясения 1456 года, когда обнаружил эту записку. Еврейский молитвенник, написанный средневековым ивритом в городке Камерино в 1446 году, содержал рукописную заметку на форзаце, описывающую серию землетрясений, которые сотрясали регион в течение нескольких месяцев.

В записке говорится о многочисленных землетрясениях с марта по август, которые разрушили много домов в Камерино, а также в нескольких других поселениях вокруг него. Сотни людей приехали в Камерино, чтобы помочь людям и принеси им вино, еду и все припасы, которые они спасли из руин. Также в записке рассказывается о единстве еврейской общины и то, как они помогали друг другу, следуя еврейской поговорке: "весь Израиль — друзья" (chaverim kol Yisrael).

Известно, что городок Камерино в итальянских Апеннинских горах стал местом разрушительного землетрясения в 1456 году Фото: Alessandro Paglialunga (CC BY-SA 3.0)

Эта неожиданная находка открывает уникальное окно в историческую сейсмическую активность. Исследование Галли показывает важность этого древнего описания для понимания закономерностей землетрясений.

Более поздняя серия землетрясений 1456 года относительно хорошо задокументирована, на эти события приходится примерно половина из 450 зарегистрированных наблюдений за землетрясениями в Италии XV века. Однако в описаниях не хватает важных деталей, таких как расположение эпицентров землетрясений и их сейсмических источников. Именно здесь вновь найденная записка становится бесценной.

Галли, осознавая потребность в специалистах, перевел средневековый текст. Краткое, но яркое описание выявило интенсивность землетрясений, свидетельствующую об оценке около 8 баллов по модифицированной шкале интенсивности Меркалли в эпицентре. Эта шкала варьируется от 1 (едва ощутимый) до 10 (самый сильный). Этот исторический рассказ не только позволяет заглянуть в прошлое, но и предлагает важную информацию для современных сейсмологов.

Галли отмечает, что землетрясение 1446 года, вероятно, имеет общие истоки с более поздним событием 1799 года в том же регионе Камерино. Понимание сейсмической истории региона является ключевым для прогнозирования будущих землетрясений и оценки связанных с ними рисков.

"Даже одна новая запись в каталоге, как эта, помогает нам понять сейсмический цикл, происходящий в каждом отдельном регионе", — объясняет Галли.

С практической точки зрения, это открытие означает не только углубление в прошлое. Оно имеет прямые последствия для прогнозирования сейсмической опасности в настоящем. Создавая более подробную базу данных о прошлых землетрясениях, ученые могут улучшить свою способность прогнозировать и готовиться к будущим событиям, что в конечном итоге будет способствовать безопасности и устойчивости общин в сейсмоопасных регионах.

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