Город на реке Миссисипи: почему Кахокия исчезла еще до прибытия колонизаторов

Колонизация Америки привела к упадку многих городов, однако Кахокия выделяется на общем фоне. Он пришел в упадок еще до того, как европейцы прибыли на континент.

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Задолго до того, как Христофор Колумб отплыл в Америку, в поймах реки Миссисипи существовал оживленный город, где жили тысячи людей. Сегодня все, что осталось от него — это несколько покрытых травой холмов, известных как Курганы Кахокии, расположенные неподалеку от Сент-Луиса в штате Миссури, пишет IFLScience.

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Город Кахокия достиг своего расцвета между 1050 и 1150 годами н. э., раскинувшись на территории примерно 16 километров и вмещая население от 10 000 до 50 000 человек. Сегодня из первоначальных 120 земляных курганов все еще существует 51, из которых самым заметным является Монахов курган. Этот массивный курган-платформа достигает высоты 30 метров, построенный путем наслоения почвы и глины на протяжении веков.

В Кахокии также была астрономическая обсерватория под названием "Вудхендж". Это сооружение, сделанное из деревянных столбов, равномерно расположенных по кругу, выровненное по положению солнца во время солнцестояния и равноденствия.

Когда в XV веке прибыли европейские колонизаторы, Кахокия была брошена и причины ее упадка остаются предметом дискуссий. Различные теории называют засуху, наводнения, войну или социальный коллапс потенциальными виновниками упадка.

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Однако исследование 2020 года под руководством Эй Джей Вайта, докторанта антропологии в Калифорнийском университете в Беркли, представило доказательства того, что коренные американцы продолжали населять регион с XVI по XVIII век. "Существует очень мало археологических доказательств существования коренного населения за пределами Кахокии, но мы смогли заполнить пробелы с помощью исторических, климатических и экологических данных, и главным свидетельством были фекальные доказательства", — пояснил ученый.

Это открытие добавляет сложности в историю упадка Кахокии, показывая, что на самом деле нам мало что известно об этом городе. Как отметил Уайт: "История Кахокии гораздо сложнее, чем "До свидания, коренные американцы. Привет, европейцы".

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