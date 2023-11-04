Индонезийский Гунунг Паданг: самая древняя пирамида, переписывающая историю (фото)

Команда исследователей нашла доказательства того, что самой старой пирамидой в мире является Гунунг Паданг. Ранее эту индонезийскую достопримечательность считали холмом, однако новое исследование все изменило.

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Когда мы думаем о пирамидах, то сразу вспоминаем колоссальные сооружения в Египте или чудеса мая в Южной Америке. Однако новые исследования показывают, что древнейшая пирамида построена в Индонезии, в месте, известном как Гунунг Паданг, 25 000 лет назад, пишет IFLScience.

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До недавнего времени эксперты считали это место естественным холмом. Однако, обширные исследования указывают на то, что вся эта структура на самом деле построена человеческими руками на протяжении тысяч лет.

Это открытие принадлежит команде исследователей, которые провели три года, изучая Гунунг Паданг между 2011 и 2014 годами. Сначала их заявления встретили скептически, но представленные ими доказательства потрясли археологический мир.

Поверхность Гунунг Паданг покрыта намеренно размещенными мегалитами Фото: Natawidjaja et al., Archaeological Prospection, 2023 (CC BY 4.0)

Используя различные методы, такие как томография электрического сопротивления (ERT), георадар (GPR) и сейсмическая томография (ST), эти исследователи нарисовали картину того, что скрывается внутри холма, а также хронологию его создания. Бурение керна в семи различных точках показало, что Гунунг Паданг строили в четыре отдельных этапа в течение тысячелетий.

Строительство холма высотой от 20 до 30 метров началось с четвертого блока. Считается, что эта начальная фаза, в глубине холма, начиналась как естественный лавовый холм. Однако он был тщательно сформирован в его нынешнюю пирамидальную форму между 25 000 и 14 000 лет назад.

Следующий блок 3 был построен между 7900 и 6100 годами до нашей эры. Он состоял из столбчатых скал, расположенных как кирпичи в здании. Примерно через тысячелетие, между 6000 и 5500 годами до н. э., был добавлен блок 2, а последний блок 1 был построен между 2000 и 1100 годами до н. э.

Еще интереснее то, что исследователи обнаружили скрытые камеры в пределах объекта. Они требуют дальнейшего исследования в будущих полевых исследованиях. Также озадачивает то, что Гунунг Паданг, похоже, был намеренно похоронен несколько раз, возможно, для того, чтобы защитить его истинную идентичность.

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Исследователи пришли к выводу, что доказательства из Гунунг Паданг свидетельствуют о том, что передовые строительные практики существовали еще до появления сельского хозяйства, что потенциально может переписать хронологию технологического развития человечества. Значение этого места огромно, и оно может быть ключом к раскрытию многих других тайн нашего древнего прошлого.

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