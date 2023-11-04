Індонезійський Гунунг Паданг: найдавніша піраміда, що переписує історію (фото)

Команда дослідників знайшла докази того, що найстарішою пірамідою у світі є Гунунг Паданг. Раніше цю індонезійську пам'ятку вважали пагорбом, проте нове дослідження все змінило.

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Коли ми думаємо про піраміди, то одразу згадуємо колосальні споруди у Єгипті або чудеса мая у Південній Америці. Проте нові дослідження показують, що найдавніша піраміда побудована в Індонезії, в місці, відомому як Гунунг Паданг, 25 000 років тому, пише IFLScience.

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Донедавна експерти вважали це місце природним пагорбом. Однак, обширні дослідження вказують на те, що вся ця структура насправді побудована людськими руками протягом тисяч років.

Це відкриття належить команді дослідників, які провели три роки, вивчаючи Гунунг Паданг між 2011 та 2014 роками. Спочатку їхні заяви зустріли скептично, але представлені ними докази потрясли археологічний світ.

Поверхня Гунунг Паданг вкрита навмисно розміщеними мегалітами Фото: Natawidjaja et al., Archaeological Prospection, 2023 (CC BY 4.0)

Використовуючи різні методи, такі як томографія електричного опору (ERT), георадар (GPR) та сейсмічна томографія (ST), ці дослідники намалювали картину того, що ховається всередині пагорба, а також хронологію його створення. Буріння керна в семи різних точках показало, що Гунунг Паданг будували в чотири окремі етапи протягом тисячоліть.

Будівництво пагорба висотою від 20 до 30 метрів розпочалося з четвертого блоку. Вважається, що ця початкова фаза, в глибині пагорба, починалася як природний лавовий пагорб. Однак, він його ретельно сформували у свою нинішню пірамідальну форму між 25 000 і 14 000 роками тому.

Наступний блок 3 побудований між 7900 і 6100 роками до нашої ери. Він складався зі стовпчастих скель, розташованих як цеглини в будівлі. Приблизно через тисячоліття, між 6000 і 5500 роками до н. е., був доданий блок 2, а останній блок 1 був побудований між 2000 і 1100 роками до н. е.

Ще цікавішим є те, що дослідники виявили приховані камери в межах об'єкта. Вони потребують подальшого дослідження в майбутніх польових дослідженнях. Також спантеличує те, що Гунунг Паданг, схоже, був навмисно похований кілька разів, можливо, для того, щоб захистити його справжню ідентичність.

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Дослідники дійшли висновку, що докази з Гунунг Паданг свідчать про те, що передові будівельні практики існували ще до появи сільського господарства, що потенційно може переписати хронологію технологічного розвитку людства. Значення цього місця величезне, і воно може бути ключем до розкриття багатьох інших таємниць нашого давнього минулого.

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