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Розсекречена програма супутникового шпигунства виявила втрачені давньоримські форти (фото)

Римські форти, сирійський степ, Римська імперія, Дартмутський коледж, історичне відкриття, антична історія, римські кордони, торгові шляхи, археологічні знахідки
Фото: Antiquity | Дослідники з Дартмутського коледжу проаналізували розсекречені знімки зі шпигунських супутників часів "холодної війни" і виявили дещо неймовірне — 396 римських фортів

Дослідники вважають, що форти знаходяться в регіоні, де під час аерофотозйомки у 1934 році виявили ймовірну оборонну лінію зі 116 фортів.

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Уявіть, що ви повернулися в часи Римської імперії, коли легендарні легіони охороняли її кордони. Хоча ви можете уявити собі ті кордони як добре укріплені, нещодавнє дослідження перевернуло це бачення з ніг на голову, пише HeritageDaily.

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Дослідники з Дартмутського коледжу проаналізували розсекречені знімки зі шпигунських супутників часів "холодної війни" і виявили дещо неймовірне — 396 римських фортів, які раніше були невідомі. Ці форти розкидані по території сучасної Сирії та Іраку, вкриваючи сирійський степ.

"З 1930-х років історики та археологи сперечаються про стратегічну чи політичну мету цієї системи укріплень, — каже провідний автор дослідження, професор Джессі Казана з Дартмутського коледжу, — але мало хто з науковців ставив під сумнів основне спостереження про те, що існувала лінія фортів, яка визначала східний римський кордон".

Римські форти, сирійський степ, Римська імперія, Дартмутський коледж, історичне відкриття, антична історія, римські кордони, торгові шляхи, археологічні знахідки Fullscreen
До цього відкриття священник Антуан Пуадебард у 1934 році провів аерофотозйомку, на якій виявив 116 фортів як частину ймовірної оборонної лінії в тому ж регіоні
Фото: Antiquity

До цього відкриття священник Антуан Пуадебард у 1934 році провів аерофотозйомку, на якій виявив 116 фортів як частину ймовірної оборонної лінії в тому ж регіоні. Призначення цих укріплень роками обговорювалося серед науковців, але мало хто ставив під сумнів первинне спостереження Пуадебара про лінію фортів уздовж східного римського кордону.

У дослідженні фахівці Дартмутського коледжу використали розсекречені шпигунські супутникові знімки часів холодної війни, щоб підтвердити точність висновків Пуадебара. Дивовижний результат: вони ідентифікували 396 раніше невідомих місць розташування римських фортів.

Всупереч поширеній думці, що ці форти утворювали прикордонну стіну з півночі на південь, нові знахідки свідчать про іншу теорію. Ці споруди не були лише оборонними, а радше стратегічно розташовані для сприяння міжрегіональній торгівлі, захисту караванів, що подорожували між східними провінціями та неримськими територіями, а також для полегшення комунікації між сходом і заходом.

Римські форти, сирійський степ, Римська імперія, Дартмутський коледж, історичне відкриття, антична історія, римські кордони, торгові шляхи, археологічні знахідки Fullscreen
Це відкриття означає, що кордони Римської імперії були більш гнучкими та інклюзивними, ніж вважалося раніше
Фото: Antiquity

Це відкриття означає, що кордони Римської імперії були більш гнучкими та інклюзивними, ніж вважалося раніше. Хоча римляни підтримували потужну військову присутність у регіоні, вони також надавали пріоритет торгівлі та комунікації з регіонами за межами їхнього прямого правління.

По суті, цілком можливо, що східний римський кордон не був постійним осередком конфлікту, а важливим центром обміну та дипломатії.

Це відкриття пропонує новий погляд на життя в Римській імперії. Воно розкриває римський світ, який виходив за межі її кордонів, охоплюючи торгівлю і комунікацію з сусідніми регіонами. Ці римські форти слугували не лише військовими аванпостами; вони були наріжним каменем складної мережі відносин і торгівлі.

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На жаль, деякі з нововідкритих римських фортів вже зруйновані через сучасний міський та сільськогосподарський розвиток. Багато інших залишаються в зоні ризику.

Професор Джессі Казана сказав: "Ми змогли впевнено ідентифікувати вцілілі археологічні руїни лише у 38 зі 116 фортів Пуадебарда. Крім того, багато з ймовірних римських фортів, які ми задокументували в цьому дослідженні, вже зруйновані нещодавнім міським або сільськогосподарським розвитком, а незліченна кількість інших перебуває під надзвичайною загрозою".

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