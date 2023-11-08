Місто на річці Міссісіпі: чому Кахокія зникла ще до прибуття колонізаторів

Колонізація Америки призвела до занепаду багатьох міст, проте Кахокія виділяється на загальному фоні. Воно занепало ще до того, як європейці прибули на континент.

Related video

Задовго до того, як Христофор Колумб відплив до Америки, у заплавах річки Міссісіпі існувало жваве місто, де мешкали тисячі людей. Сьогодні все, що залишилося від нього, — це кілька вкритих травою пагорбів, відомих як Кургани Кахокії, розташовані неподалік від Сент-Луїса в штаті Міссурі, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Місто Кахокія досягло свого розквіту між 1050 і 1150 роками н. е., розкинувшись на території приблизно 16 кілометрів і вміщуючи населення від 10 000 до 50 000 осіб. Сьогодні з початкових 120 земляних курганів все ще існує 51, з яких найпомітнішим є курган Монахи. Цей масивний курган-платформа сягає висоти 30 метрів, побудований шляхом нашарування ґрунту і глини протягом століть.

У Кахокії також була астрономічна обсерваторія під назвою "Вудхендж". Ця споруда, зроблена з дерев'яних стовпів, рівномірно розташованих по колу, вирівняна за положенням сонця під час сонцестояння та рівнодення.

Коли у XV столітті прибули європейські колонізатори, Кахокія була покинутою і причини її занепаду залишаються предметом дискусій. Різні теорії називають посуху, повені, війну або соціальний колапс потенційними винуватцями занепаду.

Важливо

Простягалися на сотні кіломентрів. Археологи виявили неймовірні зв'язки між містами мая (фото)

Однак дослідження 2020 року під керівництвом Ей Джей Вайта, докторанта антропології в Каліфорнійському університеті в Берклі, представило докази того, що корінні американці продовжували населяти регіон з XVI по XVIII століття. "Існує дуже мало археологічних доказів існування корінного населення за межами Кахокії, але ми змогли заповнити прогалини за допомогою історичних, кліматичних та екологічних даних, і головним свідченням були фекальні докази", — пояснив вчений.

Це відкриття додає складності в історію занепаду Кахокії, показуючи, що насправді нам мало що відомо про це місто. Як зазначив Вайт: "Історія Кахокії набагато складніша, ніж "До побачення, корінні американці. Привіт, європейці".

Раніше Фокус писав про найдавнішу піраміду. Вченим нарешті вдалося її дослідити.

А також ми розповідали, що найдавніші мумії не мають стосунку до Єгипту. Єгиптяни були не першими, хто зрозумів, як зберегти померлих від розкладання.