Из Млечного Пути массово убегают звезды: что происходит в нашей галактике (фото)

Авторы исследования нашли вероятную причину бегства массивных звезд из Млечного Пути.

Некоторые звезды улетают из нашей галактики и проводят остаток жизни в межгалактическом пространстве. Авторы нового исследования обнаружили более сотни массивных звезд, которые покидают Млечный Путь и нашли вероятную причину такого бегства. Результаты этой работу будут опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics, пишет ScienceAlert.

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Ученые провели анализ двух звездных каталогов, а также данных космического телескопа Gaia и обнаружили более сотни звезд, которые двигаются не так, как их окружение. Ученые пришли к выводу, что эти массивные звезды покидают нашу галактику.

В частности, ученые обнаружили, что убегающие звезды принадлежат к спектральным классам О и Be. Эти звезды имеют огромную массу, они очень горячие и очень молодые. Но такие звезды не живут очень долго и часто взрываются сверхновыми. При этом звезды класса О и Ве является самыми яркими в Млечном Пути.

Звезда класса О под названием Дзета Змееносца является примером убегающей из Млечного Пути звезды Фото: NASA

По словам ученых, вообще сейчас из нашей галактики могут улетать до 10 млн звезд, но пока никто не знает точного количества таких беглецов, а также остаются неопределенными точные причины их побега.

По словам ученых, вообще сейчас из нашей галактики могут улетать до 10 млн звезд, но пока никто не знает точного количества таких беглецов, а также остаются неопределенными точные причины их побега Фото: Universe Today

Новый анализ дал ученым возможность обнаружить, что из Млечного Пути улетают 106 звезд класса О и 69 звезд класса Ве. Оценка скорости их движения показала, что первые улетают намного быстрее.

Существуют две главные теории, которые объясняют, почему массивные звезды покидают нашу галактику. Они называются сценарий двойной сверхновой и сценарий динамического выброса.

Согласно первой теории, учитывая то, что звезды вышеперечисленных классов часто формируются в двойных системах, то, когда одна звезда взрывается сверхновой, то ударная волна отдаляет вторую звезду. Если этой звезде удается оторваться от объекта, который появился в результате взрыва (это может быть нейтронная звезда или черная дыра), то она может также избежать гравитационного влияния Млечного Пути и начинает свое долгое путешествие в межгалактическое пространство.

Согласно теории двойной сверхновой, учитывая то, что звезды вышеперечисленных классов часто формируются в двойных системах, то, когда одна звезда взрывается сверхновой, то ударная волна отдаляет вторую звезду Фото: Universe Today

Согласно второй теории, взрыв сверхновой не происходит, а вместо этого двойная звездная система подвергается удару одинокой звезды. Такое столкновение приводит к тому, что пара разрывается и одна из звезд отправляется в далекий полет за пределы галактики.

В течение десятилетий ученые пытаются понять, какой из этих сценариев более вероятен. Анализ новых данных показал, что скорее всего, бегство массивных звезд происходит в результате динамического выброса. При этом процент сбегающих звезд класса О значительно больше, чем звезд класса Ве.

Туманность Тарантул содержит молодое звездное скопление R136, показанное в центре. Это плотное скопление содержит многие из самых массивных известных звезд и представляет собой тип среды, которая может привести к динамическому выбросу звезд Фото: NASA

По словам ученых, результаты нового исследования согласуются с недавними научными работами, которые также утверждают, что звезды убегают не в результате взрыва сверхновой. Но подобные исследования следует продолжать и дальше, считают ученые, ведь полученные результаты не могут окончательно поставить точку в спорах между приверженцами разных теорий.

Как уже писал Фокус, астрономы впервые наблюдали, как маленькие галактики выжили после уничтожения крупными соседями. Ученые считают, что очень редкие карликовые галактики стали жертвами галактического каннибализма.