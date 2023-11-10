Впервые обнаружено, как маленькие галактики выжили после уничтожения крупными соседями

Ученые считают, что очень редкие карликовые галактики стали жертвами галактического каннибализма.

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Может показаться, что галактики являются одинокими путешественниками по просторам Вселенной, но на самом деле многие из них находятся в галактических скоплениях, где вместе их удерживает гравитация. Но иногда более крупные галактики съедают мелких соседей и забирают всю их материю себе. Но бывает так, что карликовые галактики выживают после такого галактического каннибализма и превращаются в очень редкий тип астрономических объектов. Их и обнаружили ученые, которые описали результаты своего исследования в журнале Nature, пишет Space.

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Нет ничего необычного в том, что большие галактики поглощают более маленьких соседей в процессе эволюции. Например, Млечный Путь примерно 10 млрд лет назад поглотил карликовую галактику и стал больше.

Некоторые карликовые галактики, после того, как их разрывают на части большие галактики исчезают полностью, ведь они передают всю свою материю "злобному" соседу. Но некоторые маленькие галактики способны выжить после такого галактического каннибализма. Они сохраняют в целости свои ядра и превращаются в сверхкомпактные карликовые галактики, которые встречаются очень редко.

Авторы нового исследования с помощью телескопа в обсерватории Джемини север наблюдали процесс галактического каннибализма в действии в галактическом скоплении Девы, расположенном в 65 млн световых лет от нас. Это скопление, состоящее из тысяч галактик, является наиболее близким к Местной группе – скоплению, куда входит Млечный Путь.

Ученые впервые увидели, как происходит процесс превращения маленьких галактик, разорванных на части своими соседями, сверхкомпактные карликовые галактики. Таких астрономических объектов ученые нашли целых 106.

Ученые впервые увидели, как происходит процесс превращения маленьких галактик, разорванных на части своими соседями, сверхкомпактные карликовые галактики. Иллюстрация Фото: space.com

Хотя внешние оболочки из звезд у этих галактик уже отдалились от центра, все же плотная группа звезд в их ядре осталась на месте, и это указывает на то, что галактики пережили процесс слияния и превращаются в новый объект. Когда внешние слои этих карликовых галактик полностью поглотят их крупные соседи, то они превратятся в сверхкомпактные карликовые галактики.

Авторы исследования говорят, что можно обнаружить еще больше подобных объектов в скоплениях галактик, которые могут иметь даже меньшую массу, чем обнаруженные астрономические объекты.

Хотя астрономы немного раньше уже предполагали, что они наблюдают кандидатов в сверхкомпактные карликовые галактики им не хватало данных, чтобы четко их отличить от других галактик в скоплении Девы. Но новые наблюдения исправили ситуацию.

По словам ученых, жертвы космического каннибализма находятся очень близко к своим крупным соседям, но это не мешает им пройти новый эволюционный путь.

Как уже писал Фокус, согласно новому исследованию, ключевая особенность Земли появилась на планетах Млечного Пути намного раньше и эти планеты могут быть обитаемыми. Ученые считают, что на нескольких планетах нашей галактики континенты появились на миллиарды лет раньше и здесь может существовать более развитая жизнь.