Новая надежда: ученые нашли препараты способные бороться с синдромом ВЕХАС

Хотя препараты показавшие эффективность в борьбе с аутоиммунным заболеванием имеют свои недостатки, данное открытие стало важным шагом на пути к излечению опасного заболевания.

На ежегодной встрече Американского колледжа ревматологии 2023 было представлено исследование, в котором ученые обнародовали важные выводы о лечении синдрома ВЕХАС — редкого аутоиммунного заболевания, вызванного мутацией гена UBA1. Этот синдром, характеризующийся распространенным воспалением, поражающим множество частей тела, был впервые выявлен в 2020 году, пишет Medical News.

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Исследование, проведенное под руководством Жерома Хаджаджа из Парижской государственной больницы, включало ретроспективный анализ 110 пациентов из французского национального регистра ВЕХАС. Целью исследования была оценка эффективности различных видов направленной терапии, включая ингибиторы JAK, такие как руксолитиниб и ингибитор интерлейкина-6 (IL-6) тоцилизумаб.

Пациенты в исследовании оценивались по их ответу на лечение. Показатели включали полный и частичный ответ, определяемый по критериям клинической ремиссии, а также по определенному уровню С-реактивного белка (СРБ) и применению кортикостероидов. Результаты исследования показали, что ингибиторы JAK и ингибиторы IL-6, такие как тоцилизумаб, продемонстрировали более многообещающие результаты по сравнению с другими видами терапии. Так, например, через три месяца частота ответов составила 24% для ингибиторов JAK и 32% для ингибиторов IL-6. Через шесть месяцев эти показатели изменились незначительно.

Примечательно, что в исследовании также были отмечены проблемы, связанные с прекращением лечения и побочными эффектами. Значительная часть пациентов была вынуждена прекратить лечение в связи с первичным или вторичным отказом от терапии, побочными реакциями или смертью. В частности, ингибиторы IL-6 приводили к более серьезным побочным эффектам, но смертность была меньше, чем от ингибиторов JAK.

Несмотря на эти результаты, Хаджадж отметил ограничения исследования, в том числе его ретроспективный характер и потенциальную предвзятость пациентов, получавших различные виды терапии. Он надеется, что данное исследование, наряду с будущими, поможет улучшить клиническую практику лечения опасного синдрома ВЕХАС.

Ранее Фокус писал о том, как иммунную систему научили бороться с раком молочной железы. Новое исследование позволяет утверждать, что раковые клетки можно делать более легкими целями для иммунных клеток организма.

Также Фокус писал о том, что неисправная иммунная система может спровоцировать депрессию. Новаторское исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

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