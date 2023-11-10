Наперекор серьезным травмам: ученые создали материал для сращивания тяжелых переломов

Новый материал позволяет с помощью совершенно несложной процедуры и 3D-печати восстанавливать кости с помощью костного мозга самого пациента.

В рамках совместного исследовательского проекта SCABAEGO, финансируемого правительством Германии, разработан новый имплантируемый композитный материал. Этот инновационный материал предназначен для лечения тяжелых переломов костей, пишет New Atlas.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Процесс восстановления с помощью материала не слишком сложный и включает в себя компьютерную томографию области перелома, затем на основе этих данных создается индивидуальный 3D-отпечатанный каркас из композита. По словам авторов, этот каркас, после хирургического вмешательства в место перелома, заполняется собственным костным мозгом пациента, что способствует быстрому заживлению.

Композит представляет собой смесь биоактивного стекла и биоразлагаемого полимера — поликапролактона, который повышает его структурную прочность. Биоактивное стекло, входящее в состав композита, не только подавляет рост бактерий, создавая щелочную среду, но и превращается в гидроксилапатит — костеподобное соединение, при контакте с жидкостями организма.

3D-печать нового каркаса для сращивания костей Фото: BellaSeno

Доктор Тобиас Гроснер, хирург-травматолог и руководитель отделения экспериментальной травматологии в клинике Гейдельбергского университета, поясняет, что скаффолд будет разлагаться и превращаться в кость в течение шести-семи лет. В настоящее время технология проходит доклинические испытания, в ходе которых постоянно вносятся изменения в рецептуру композита с целью оптимизации содержания биоактивного стекла и сохранения прочности.

Ранее Фокус писал о том, что бионическая рука украинского производства вошла в рейтинг лучших изобретений Time. Робот-протез украинского стартапа Esper Bionics попал на обложку американского журнала. В рейтинге продукт компании появился в категории "Доступность".

Также Фокус писал о том, что ученые создали роботизированную руку, которая может определять предметы по их форме. Определяя форму предмета, который он захватывает, роботизированная рука может более бережно обращаться с хрупкими предметами.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.