Тайны Чичен-Ицы: найдена скульптурная голова воина-змея цивилизации майя

В Чичен-Ице исследователи нашли скульптуру майя — голову воина-змея. Этот артефакт датируется позднеклассическим периодом и дает ценное представление о культуре того периода.

В самом сердце мексиканского Юкатана древний город Чичен-Ица открывает еще одну часть своего таинственного прошлого. Недавно археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) сделали удивительное открытие во время раскопок в Чичанчобе, также известном как комплекс Каса-Колорада.

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Раскинувшись на площади более 10 квадратных километров, этот город когда-то насчитывал до 35 000 жителей и мог похвастаться такими впечатляющими сооружениями, как Храм Кукулькана (Эль-Кастильо), Храм воинов и Большая площадка для игры в мяч.

Раскопки сосредоточили на Чичанчоби, прямоугольном храме-платформе, расположенном возле Эль-Караколь, древней обсерватории. Эта территория, выстроенная в стиле Пуук, хранила тайны, веками ожидавшие своего раскрытия.

В глубине храма археологи наткнулись на важную находку: скульптурную голову воина майя. Диего Прието Эрнандес из INAH рассказал, что эта голова, украшенная шлемом, изображающим змею, и головным убором из перьев, имеет невероятную высоту 33 сантиметра, несмотря на некоторые повреждения.

Резьба датируется позднеклассическим периодом, предлагая взглянуть на художественное мастерство древней цивилизации майя. Голова высотой 33 сантиметра и шириной 28 сантиметров дает ценное представление о культурных и художественных особенностях Чичен-Ицы той эпохи.

Кроме этого артефакта, интерьер самого храма Чичанчоб содержит вырезанные иероглифы. Эти иероглифы рассказывают о правителях Чичен-Ицы и потенциально распространяют их влияние на соседний город Эк-Балам. Примечательно, что дата майя, вписанная в камере, соотносится с 869 годом нашей эры, что добавляет ощутимый исторический слой к этому археологическому открытию.

Это открытие не только проливает свет на богатую историю Чичен-Ицы, но и показывает изящную художественность и культурную значимость, заложенную в структурах города. Разгадывая тайны этой древней цивилизации, каждая находка, например, скульптурная голова воина-змея, вносит свой вклад в наше понимание яркого прошлого майя.

Ранее Фокус писал об открытии в столице акаланских майя, а именно обнаружении сооружения, связанного с культом Кукулькана.

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