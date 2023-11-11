Фундамент науки: вклад в социальную защиту и образование повышает показатели образованности

Новое исследование показало, что даже небольшое повышение инвестиций в образование и программы социальной защиты напрямую связано с повышенными показателями окончания средней школы.

Совместное исследование Мичиганского государственного университета и Центрального университета штата Мичиган выявило значительное влияние государственных инвестиций в программы социальной защиты и образование на показатели окончания средней школы. В исследовании проанализированы данные за семь лет по государственным школам США, включая расходы на программы социальной защиты и образование, а также различные характеристики школ и округов, пишет Phys.org.

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Полученные результаты свидетельствуют о том, что увеличение расходов на обе эти сферы положительно сказывается на показателях окончания школы, особенно для групп учащихся, исторически не получавших достаточного внимания. Исследование подчеркивает прямую зависимость между дополнительным финансированием и улучшением результатов выпуска. В частности, по словам Игнасио Асеведо-Полаковича, соавтора исследования, однопроцентный рост числа выпускников напрямую связан с дополнительными расходами на социальную защиту в размере 437 долл. на одного ребенка или 720 долл. направленных на образование.

Данное исследование подчеркивает более широкие последствия окончания средней школы, которое тесно связано с будущим здоровьем и экономическим благосостоянием общества. Люди, не закончившие среднюю школу, как правило, зарабатывают значительно меньше в год по сравнению с выпускниками и теми, кто имеет высшее образование, что негативно сказывается на экономической ситуации. Кроме того, окончание средней школы уже ранее было связано с улучшением здоровья и увеличением продолжительности жизни. В исследовании подчеркивается важность активного государственного финансирования образования и систем социальной поддержки для увеличения этих долгосрочных преимуществ.

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