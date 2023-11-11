Отдых для здоровья: ученые выявили связь между нерегулярным сном и проблемами с сердцем

Оказывается сон не только помогает нашему мозгу в очищении от вредных элементов и подзарядке организма на грядущий день, но и оберегает наше сердце от опасных заболеваний. Но при его нехватке их риск резко возрастает.

Последние исследования свидетельствуют о значительном влиянии качества сна на здоровье сердца, в частности о его связи с фибрилляцией предсердий (ФП). Фибрилляция предсердий, характеризующаяся нерегулярным сердцебиением, представляет собой риск инсульта и сердечной недостаточности, что делает ее крайне важной для изучения, пишет Knowridge.

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Исследование показало, что даже одна ночь недостаточного сна может увеличить риск возникновения фибрилляции на следующий день на 15%. При постоянном недосыпании этот риск возрастает, что может привести лишь к удлинению приступов фибрилляции.

Проведенное исследование подчеркивает важность внимания к качеству сна при лечении фибрилляции. Грегори М. Маркус, кардиолог, специализирующийся на нарушениях сердечного ритма, подчеркивает необходимость соблюдения таких правил сна, как постоянное время отхода ко сну, отказ от стимуляторов более позднего сна, регулирование температуры для создания прохладной среды для сна и регулярная физическая активность.

В исследовании приняли участие 419 человек, которые ежедневно регистрировали качество своего сна и использовали устройства для мониторинга эпизодов фибрилляции.

Это первое исследование, напрямую связывающее плохой сон с фибрилляцией, которое дополняет растущее число данных о важнейшей роли сна в здоровье сердца. Оно позволяет предположить, что улучшение качества сна может стать ключевой стратегией снижения риска развития фибрилляции и связанных с ней проблем со здоровьем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни, но это поправимо, говорят эксперты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.