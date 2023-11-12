90-килограммовое чудище: чтобы поймать гигантского питона, пятерым охотникам пришлось оседлать его

Огромный бирманский питон стал вторым по величине, которого когда-либо удавалось поймать во Флориде.

Бирманские питоны (Python bivittatus) родом из Юго-Восточной Азии и считаются инвазивным видом во Флориде. Никто не знает, как и когда они появились в штате, но, похоже, сегодня здесь обитает невероятное их количество, причем размеры некоторых поражают, пишет Live Science.

Данные Геологической службы США свидетельствуют о том, что лишь за последние 5 лет во Флориде было поймано около 10 000 бирманских питонов. Представители этого вида имеют большую размножающуюся популяцию внутри и вокруг Эверглейдс, что оказалось разрушительным для местной окружающей природы. В результате местные власти приняли решение отлавливать бирманских питонов в этом регионе, чтобы сократить их численность и защитить окружающую среду.

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На днях охотникам удалось поймать гигантского бирманского питона, обнаруженного в Южной Флориде. Он достигал невероятных 5,2 метра в длину, а его вес составлял 90 килограммов. Охотники отмечают, что изначально приняли его за аллигатора: "это было больше, чем змея, это было чудовище". Таким образом, пойманный охотниками питон, стал вторым по величине из всех питонов, которые когда-либо были пойманы во Флориде. Вес самого тяжелого питона, пойманного здесь, составил 98 кг, он был отловлен в 2022 году.

Один из охотников допустил ошибку и схватил змею за хвост, в результате питон едва не утащил его в канал. К счастью, ему на помощь пришли коллеги: пятерым мужчинам пришлось оседлать гигантскую змею, чтобы поймать.

Отметим, что никто точно не знает, как этот вид впервые оказался во Флориде, однако в 1970-х годах эти змеи были популярны в торговле домашними животными. Ученые предполагают, что в какой-то момент они могли быть выпущены на свободу случайно. Впрочем, исследователи не исключают, что это также могло быть сделано намерено.

Уже в 1980-90-х годах бирманские питоны начали процветать во Флориде и распространились почти по всей южной части региона. Теперь местные власти и охотники всеми усилиями пытаются сдержать численность быстро растущей популяции этих змей: люди здесь имеют право охотиться и убивать питонов гуманным способом.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали, как питонам удается проглатывать оленей и аллигаторов.