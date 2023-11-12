Во власти огня. Захватывающая анимация показала пожары, охватившие Австралию (видео)

Ученые графически изобразили в анимации разрушительные масштабные пожары, бушующие на территории Северной Австралии за последние 2 месяца.

Климатический кризис, обрушившийся на Землю в 2023 году, не обошел стороной Австралию, которая последние два месяца потерпает от масштабных и разрушительных пожаров. Ученые уже заявили, что данный сезон пожаров стал самым суровым за последние десятилетия: всего за 2 месяца пламя уничтожило более 12,8 миллиона гектаров земли, пишет Science Alert.

Исследователи считают, что причиной столь масштабного бедствия стало Эль-Ниньо, которое сегодня бушует в Тихом океане и является своего рода "усилителем" экстремальных явлений, таких как лесные пожары. Наблюдения показывают, что температура в Северной Австралии в этом году была особенно палящей, а в некоторых регионах даже были объявлены предупреждения о сильной жаре.

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Ученые отмечают, что сухая и теплая погода создает идеальные условия для возникновения и распространения пожаров. При этом климатологи отметили, что в некоторых частях Северной Австралии был чрезвычайно сухо и ветрено. В результате сильные ветра лишь раздували пламя, заставляя его быстрее распространятся.

В новом исследовании ученый по наблюдению за Землей из Geoscience Australia Робби Бишоп-Тейлор вместе с коллегами создали захватывающую анимацию, которая показывает распространение лесных пожаров в Австралии за последние 2 месяца. Таким образом ученые хотели показать, насколько массивна территория, уничтоженная огнем.

Отметим, что за пару недель до этого Бишоп-Тейлор поделился более увеличенным примером, чтобы показать, как ветер влияет на развитие некоторых пожаров:

Исследования показывают, что риск распространения пожаров также увеличился из-за количества осадков, которые в начале года достигли выше среднего показателя. Это привело к увеличению количества растительности, способной разжечь пожары. Когда же наступила жара, высыхающая почка сделала новую растительность более легковоспламеняющейся, что увеличило пожароопасность в регионе.

В прошлом году ученые также запечатлели огненный торнадо, посеявший хаос в отдаленном Теннан-Крик. Ученые отмечают, что причиной стали жаркие, ветреные и чрезвычайно сухие условия. Сочетание этих факторов создало непростые условия в северных частях Австралии. Всплеск пожаров, некоторые из которых, как считают ученые, были разожжены намеренно, оказал разрушительное воздействие на окружающую среду и население региона.

Ранее рекордные летние волны тепла были зафиксированы в Азии, Европе и Северной Америке. Ученые считают, что основным из факторов наступившего кризиса стало антропогенное изменение климата. В результате ученые предполагают, что 2023 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Ранее Фокус писал о том, что из-за попыток обуздать климат Земля нагревается еще быстрее.